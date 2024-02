El Partido Popular saca adelante en el Congreso la PNL que pide incrementar las ayudas al funcionamiento

El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles una Proposición no de Ley (PNL) del Partido Popular en la que se pide al Gobierno central que incremente las ayudas al funcionamiento de las empresas de Teruel, Cuenca y Soria al máximo permitido por la UE, que es el 20% de los costes laborales. La iniciativa salió adelante con el apoyo, entre otros, de Sumar, que introdujo una enmienda, mientras que el Partido Socialista se abstuvo con el argumento de que estaba “mal redactada” y era “innecesaria”, porque hay un compromiso y fue un Gobierno socialista el que la impulsó, mientras que cuando gobernaron los populares no hicieron nada al respecto.

La propuesta, que defendió la diputado del PP por Teruel, Raquel Clemente, insta al Gobierno central a recuperar por un lado las ayudas a los nuevos autónomos de las tres provincias que se recogieron en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, pero que a partir del 1 de enero de este año ha dejado de existir, y a aplicar “las ayudas al funcionamiento para costes laborales al máximo permitido por la UE”, es decir, el 20%.

La iniciativa salió adelante en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico con 17 votos a favor, entre ellos los del grupo Sumar, socio del Gobierno de coalición. En cambio, el PSOE se abstuvo, al igual que lo hicieron otros grupos nacionalistas al entender que la cosa no iba con ellos y considerar que el problema no es exclusivo de las tres provincias beneficiadas por esta medida autorizada por la Comisión Europea para la lucha contra la despoblación.

Recordatorio

La diputada popular Raquel Clemente se encargó de recordar al resto de parlamentarios que estas ayudas de Estado, autorizadas por la Comisión Europea, están dirigidas a aquellas provincias que están por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Europa considera a estos territorios en riesgo de despoblación y por eso permite medidas extraordinarias solo en ellos.

Clemente reprochó a los socialistas ser “desconocedores de la realidad de la España despoblada”, y puso como ejemplo que hayan nombrado directora general de Políticas contra la Despoblación a la misma persona que elaboró el mapa del transporte de viajeros estatal que deja a la España despoblada sin paradas de bus.

La diputada turolense criticó que camuflen la falta de políticas reales “tras el maquillaje de los anuncios con presupuestos multimillonarios que no se saben dónde terminan”.

Reprochó igualmente al Gobierno que siguiese sin sacar el Estatuto del Pequeño Municipio y reclamó la necesidad de un pacto de Estado ante un PSOE que ha eliminado dentro de su estructura organizativa interna la secretaría de Reto Demográfico, criticó.

Clemente argumentó, tal como aseguran los empresarios de las tres provincias beneficiadas por las ayudas al funcionamiento, que tal como las está aplicando el Ejecutivo no llegan al 2% de los costes laborales, cuando la Comisión Europea autoriza hasta el 20%. Lo que hace el Estado ahora es solo una bonificación del 20% de las contingencias comunes en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Contratos

Eso, según detalló la parlamentaria, supone apenas 22 euros al mes en contratos ya existentes, cuando la intención de estas ayudas es contribuir a la creación de empleo para la dinamización del territorio y asentar y atraer así población, tal como se hace en otros partes de la UE.

La diputada del PP pidió la unidad de todos los grupos para “empujar” de cara a que se pueda aprobar el máximo de esas ayudas en los próximos presupuestos “de forma permanente” y que no tengan que depender de lo que se establezca cada año. En este caso se refirió a la tarifa plana de 80 euros mensuales para los nuevos autónomos durante tres años, que no se aplica desde principios de este año puesto que su vigencia era solo para 2023 y no se han aprobado todavía las cuentas de este año.

La PNL aprobada se compone de cuatro puntos en los que se insta en primer lugar a “recuperar el régimen especial para autónomos aplicable a Cuenca, Soria y Teruel”, con esa tarifa plana por tres años y con independencia de los ingresos anuales.

Urgente e inmediato

El segundo punto insta a “implementar de forma urgente e inmediata las ayudas al funcionamiento en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, estableciendo reducciones en los costes laborales de hasta el 20% permitido por la UE”. Este punto fue enmendado por el grupo parlamentario de Sumar, de forma que el texto añade el compromiso explícito de que “las ayudas al funcionamiento beneficien al conjunto de la actividad económica de las provincias afectadas, con independencia de que sean nuevas contrataciones o actividad previa”, explicó el diputado Jorge Pueyo.

El tercer punto de la PNL insta a “hacer extensivas estas ayudas tanto a la actividad por cuenta ajena como propia, garantizando la equidad entre trabajadores autónomos y empresas”. Y el cuarto apuesta por “mantener estas ayudas de manera permanente en los sucesivos Presupuestos del Estado, para contribuir decisivamente a la lucha contra la despoblación en estas tres provincias”.

El diputado de Sumar que presentó la enmienda y la defendió, Jorge Pueyo, de Chunta Aragonesista, reconoció que “no es admisible” que el Gobierno aplique “de forma timorata” y “restringida” estas ayudas, y que han reclamado que se amplíen las mismas.

Derechos

Pueyo argumentó que es un “derecho que reconoce la Comisión Europea” al establecer hasta un máximo del 20% de los costes laborales “y no se puede desaprovechar esta oportunidad”. Coincidió con la diputada del PP en que la proporción que se está aplicando es “ridícula”; algo, añadió, que es “altamente ineficaz” puesto que suponen “migajas”.

Frente al posicionamiento de Sumar, su socio de Gobierno, el PSOE, se abstuvo con el argumento de que estaba mal redactada al confundir implementar con incrementar, y que se apoyaba en un “discurso vano”, porque una cosa es gobernar y otra ejecutar.

El portavoz socialista, Luis Rey de las Heras, reivindicó que fue el PSOE quien impulsó esta medida y que se está aplicando, por lo que la PNL de los populares era “mentirosa y tramposa”. Aseguró además que están funcionando estas medidas porque se han producido incrementos de afiliación media en las tres provincias: en Cuenca de 1.701 personas, en Soria de 952 y en Teruel de 792. Añadió que también había aumentado la población, y aclaró que no solo se debía a esas ayudas sino a otras medidas del Reto Demográfico.