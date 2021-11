El PP pide unión en la DPT para exigir al Gobierno la fiscalidad diferenciada

El grupo del PP en la Diputación de Teruel ha presentado una propuesta para su debate en el pleno de este jueves en la que solicitan que en 2022 se establezca una fiscalidad diferenciada en la provincia, con una rebaja del 20 % de los costes laborales a todas las empresas del territorio.

Se trata una petición a la que se une a su vez la reclamación de que se estas ayudas se incluyan en la forma de una reducción de la cuota de la Seguridad Social, según ha informado el partido en nota de prensa.

Según el portavoz del PP en la Diputación de Teruel, Carlos Boné, con esta propuesta pretenden trasladar una voz "unánime y rotunda" acerca de la necesidad de que estas ayudas se apliquen lo más rápidamente posible".

"Existe la opción y también un consenso mayoritario de todos, partidos políticos, entidades empresariales y sociedad turolense, así que no es comprensible que se dilate más en el tiempo una medida que puede ser fundamental para generar empleo y oportunidades en nuestra provincia", ha recalcado.

En este sentido, ha advertido que "no hay tiempo que perder" y ha considerado que "todos los meses perdidos pueden suponer también que no lleguen nuevas empresas, que se cierre la persiana de muchos negocios y que familias de todo el territorio tengan que abandonar la provincia en busca del futuro que aquí no han podido encontrar".

Así, Boné ha instado al Gobierno central a ser "diligentes" y a "dar el impulso que necesitan esas ayudas" y ha resaltado que, en estos momentos, "no es tiempo de poner palos en las ruedas", sino que es la hora de "remar todos unidos en la misma dirección para lograr una medida que ha costado mucho tiempo de trabajo de muchas formaciones políticas, empresarios y la red SSPA".

El portavoz del PP ha concluido que el texto presentado para su debate ha recalcado que "no es polémico" y "tampoco busca extraer réditos políticos", sino que "únicamente persigue el objetivo de implantar la fiscalidad diferenciada".