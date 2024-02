El PP-Teruel se compromete con los autónomos a luchar por incrementar las ayudas al funcionamiento

Cuarenta y cinco días. Ese es el tiempo que los autónomos de la provincia de Teruel llevan sin poder disfrutar de la tarifa plana de autónomos que fue suprimida el 31 de diciembre de 2023 y que aún no ha sido restituida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Un Ejecutivo que continúa sin aplicar al máximo las Ayudas al Funcionamiento, subvencionando el 20% de los costes laborales. Una situación que el Partido Popular lleva tiempo denunciando y cuya reivindicación comparte con los pequeños empresarios y autónomos de la provincia de Teruel.

Por ello, los diputados y senadores del Partido Popular por la provincia de Teruel se han reunido esta mañana con los representantes de CEPYME y CEAT para conocer de primera mano la situación del sector y comprometerse a trabajar por la inclusión de las Ayudas al Funcionamiento y la Tarifa Plana de autónomos en los Presupuestos Generales del Estado de 2024, informa una nota de prensa del PP.

Un compromiso que ha lanzado la diputada por Teruel y portavoz de Reto Demográfico en el Congreso, Raquel Clemente, junto a la senadora y portavoz de Despoblación en la Cámara Alta, Emma Buj, y al presidente de CEPYME Teruel, Jesús Blasco, después de la reunión mantenida este miércoles entre los parlamentarios ‘populares’ y los empresarios turolenses.

Aunar fuerzas

Según ha explicado Clemente, la reunión se solicitó “para aunar fuerzas”, ya que nos encontramos “en el momento oportuno”, cuando se está comenzando a hablar del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2024 “y tenemos que intentar introducir ese 20% máximo en las cuentas de este año”. “Hay que buscar alianzas –continuaba Clemente- porque es un tema que nos preocupa y nos ocupa al Partido Popular, con el que estamos comprometidos, como dijo nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, en su visita a Teruel en febrero de 2023”.

La también alcaldesa de Celadas ha anunciado que van a seguir exigiendo esa aplicación al máximo en todos los lugares con representación porque “no son solo ayudas para ser más competitivos, son ayudas para que las empresas sean rentables y competitivas en el medio rural. Somos Soria, Cuenca y Teruel quienes lo estamos reclamando y nosotros a nivel nacional tenemos que explicarlo, pero la realidad es que Europa ha abierto esta posibilidad y el Gobierno de España quien solo las aplica en un 1%. Esto significa 22 euros en una nómina al mes”.

Por último, Raquel Clemente ha defendido que mientras el PSOE en Teruel aprueba por unanimidad todas las iniciativas relativas al incremento de las Ayudas al Funcionamiento, el Gobierno sigue sin aplicarlas, lo que supone “un brindis al sol”.

Por su parte la senadora y alcaldesa de Teruel, Emma Buj, se ha referido también a esta situación y ha señalado que no quiere “un enfrentamiento político”. “Lo que queremos los turolenses son hechos y le toca gobernar a quien ha elegido gobernar. Le pido a Pedro Sánchez que sea presidente de todos los españoles y no se dedique solo a los temas de su gobernabilidad”.

También ha recordado la senadora que Teruel, Cuenca y Soria tienen una oportunidad “que puede ir en los Presupuestos Generales del Estado o aprobarse por Real Decreto como tantos estamos viendo”, aunque el Gobierno de Sánchez ya ha anunciado que la negociación se pospone para su inclusión en los PGE.

“A mí lo que me gustaría es que no tuviéramos que pelear porque es una política para luchar contra la despoblación y, si no se pone en marcha, poco se va a poder luchar contra la despoblación. Nuestro sector económico, formado por pequeñas empresas y autónomos, lo necesita. No le neguemos desde España lo que Europa nos ha dado”, sentenciaba Buj.

Visión de los empresarios

En la reunión mantenida este miércoles ha estado presente gran representación de la patronal turolense. Entre ellos, el presidente de CEPYME Teruel, Jesús Blasco, quien ha recordado que las peticiones de los empresarios turolenses pasan por incrementar las Ayudas al Funcionamiento al máximo del 20%, que se equiparen las bonificaciones entre las empresas que están en funcionamiento y las que se crean, que se mantenga la tarifa plana para los autónomos que se suprimió el 31 de diciembre de 2023 y que se incorpore a los autónomos las Ayudas al Funcionamiento.

Blasco ha insistido en que estas ayudas “tienen que llegar a máximos, porque sigue avanzando la despoblación, siguen desapareciendo empresas, y la situación está lejos de mejorar, vemos que cada día el medio rural está especialmente afectado”. También ha solicitado el presidente de CEPYME que se eliminen las diferenciaciones entre localidades de más y menos de mil habitantes “porque al final en localidades como las nuestras no tiene sentido”.

Otros temas de los que han hablado representantes políticos y empresarios han sido, por ejemplo, el impacto del incremento del SMI en las pequeñas localidades y la falta de vivienda en el mundo rural: “Si queremos traer trabajadores pero no hay vivienda para que la ocupen, tenemos un problema”.