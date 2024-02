El PSOE pedirá explicaciones por los movimientos de bomberos en la DIputación de Teruel

El Partido Socialista pedirá responsabilidades al presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, por los cambios de varios jefes de servicio, entre ellos el de bomberos, porque se han realizado incumpliendo la legislación al no publicitarlos en los portales de transparencia. A su vez, van a pedir los expedientes de los movimientos de personal en bomberos y en otros servicios porque, dicen, no es cierto que el proceso para cubrir las plazas se iniciara el día 2 de febrero, como han asegurado fuentes de la Diputación sino que “ha sido esta misma mañana –por ayer– cuando deprisa y corriendo han iniciado el llamamiento de todos esos bomberos”.

De todas formas, aclaran que si vuelven a llamar a los interinos despedidos, “el PP habrá rectificado un error muy grave”. Desde las filas socialistas critican a su vez que sobre los bomberos que ahora están llamando, “la diputada delegada de Personal, Rosa Sánchez, dijo de forma muy vehemente que no valían y no tenían la capacidad requerida”, comentó el portavoz socialista en la Diputación Pedro Polo. La bolsa de trabajo que están empleando, recordó Polo, se creó en el año 2020 tras un proceso de selección para los parques de bomberos y Rosa Sánchez dijo que no era legal, “y que por eso justificada el despido en forma de la no renovación de la comisión de servicio”, comentó.

En cuanto a que el servicio de Personal no tenía la documentación pese a haberla solicitado en octubre al jefe del servicio de bomberos, desde el PSOE calificaron “de muy grave que se eche toda la responsabilidad al jefe de servicio cuando ha sido el principal pagano de toda esta mala gestión de personal por parte de la diputada”, sentenció.

Malestar

Polo mostró su malestar porque tanto el Partido Popular como sus socios de gobierno, Teruel Existe y el Partido Aragonés, utilicen la Diputación como “una empresa o cortijo en el que ponen y quitan gente sin tener en cuenta las leyes y la normativa en función pública”, sentenció Pedro Polo y les recordó que la institución “es de todos, tanto de los funcionarios que allí trabajan como de todos los turolenses”.

Polo defendió que la lista de interinos del cuerpo de bomberos de la DPT “es válida”, dentro del proceso de una oposición convocada por el PSOE en 2020 que supuso la provisión de “49 funcionarios de carrera para el servicio de bomberos de la provincia”. En este sentido, se preguntó si ha sido la propia diputada de Personal, Rosa Sánchez, “la que designa quién es válido o quién no es válido” y aseguró que, “con los despidos, han echado a la basura 3 años de formación y experiencia de todos estos bomberos. Es un tiro en el pie para el servicio”, lamentó.

Para el PSOE, el servicio de bomberos de la DPT “tiene que tender hacia la estabilización y profesionalización”. Defienden, como cualquier otro servicio de cualquier administración, la convocatoria de ofertas públicas de empleo y concursos periódicos “para que la gente se ubique donde más le interese”. Todo esto, con una lista de interinos “a la espera de entrar a ese servicio” y una “adecuada” formación. Y eso fue precisamente, según aseguró Pedro Polo, en lo que estaba trabajando el anterior equipo de gobierno de la Diputación de Teruel, encabezado por el Partido Socialista y con el apoyo del Partido Aragonés. Detalló que en la pasada legislatura se buscó dar una estabilidad a la plantilla que ahora el nuevo equipo de gobierno ha echado por tierra.