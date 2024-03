El Puente de la Equivocación reabre al tráfico rodado y a los peatones

Por

A falta de unos últimos remates finales que no afectan a la seguridad de su puesta en uso, este martes ha quedado abierto al tráfico el Puente de la Equivocación tras unas intensas obras que se han prolongado en el tiempo debido a que la infraestructura se encontraba en una situación de deterioro más grave de la que pensó al inicio de su rehabilitación.



La alcaldesa de Teruel, el presidente de la Diputación de Teruel, el contratista, así como responsables de la dirección de obra, técnicos municipales y el concejal delegado de Infraestructuras han visitado a primera hora de la mañana la infraestructura para efectuar un reconocimiento coincidiendo en que se encuentra en disposición de ser abierta al tráfico a falta de terminar unos trabajos menores que quedan pendientes y que se ejecutarán a partir del 3 de abril.



Estos trabajos son pequeños remates de pasamanos y pintura en la barandilla, reparación del zócalo de la barandilla del lado exterior, enfoscado de los arcos menores sobre el río Turia, señalización vertical, acabado de la inyección inferior en uno de los arcos menores y retirada de zona de acopios.



Todos estos condicionantes no afectan a la seguridad de la puesta en uso de la plataforma del puente y estarán totalmente ejecutados antes de la firma del acta formal de recepción de obra.



Así pues desde las 11 de la mañana ha quedado abierto al tráfico rodado el carril de entrada a Teruel así como la acera peatonal de ese lado. A las 18 horas estará también abierto el carril de salida de Teruel junto con su acera.



Tras tres licitaciones de contratación y dos adjudicaciones infructuosas de las obras, el Ayuntamiento de Teruel solicitó a la Diputación Provincial la utilización de los servicios de la sociedad Tragsa para la ejecución de la reparación por un montante final de 580.000 euros .

La alcaldesa de Teruel Emma Buj y el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste han visitado la infraestructura y se han felicitado de que el Puente se abra hoy al tráfico completamente renovado. La alcaldesa, ha adelantado que la fórmula para ejecutar esta obra con el apoyo de la DPT a través de la firma de un convenio, se va a repetir con la ejecución de la Cuesta de los Gitanos. Posiblemente, el Ayuntamiento llevará la aprobación del convenio entre ambas instituciones al pleno ordinario del mes de mayo lo que dará pie a que comiencen las obras en esa vía que es utilizada por cientos de turolenses cada día.



L os trabajos por parte de Tragsa se iniciaron en mayo de 2023 con fecha prevista de finalización del 31 de diciembre de 2023, si bien, las labores de reparación se han dilatado en el tiempo debido a la aparición de nuevas patologías en su estructura y con las que no se contaba al inicio de las obras .



Según ha informado Emilia de Sande, de la empresa Tragsa, se han cambiado las barandillas que estaban completamente deterioradas, se ha reforzado con losas de hormigón toda la plataforma bajo el asfaltado, se han sellado los arcos menores bajo el puente, se ha introducido la canalización de media tensión y la fibra óptica y se ha sustituido la iluminación por luces led. “El Puente es hoy más seguro y ha quedado muy reforzado”, ha afirmado la representante de Tragsa quien ha subrayado que se encontraron con un puente mucho más deteriorado de lo que se pensaban. Esta circunstancia, unida a que las obras no se han podido acometer de forma lineal al tener que dejar permanentemente abierto un acceso peatonal al barrio Jorgito, han dilatado los plazos de ejecución previstos.



E L Puente de la Equivocación fue construido en 1954 y una de las principales entradas a la ciudad de Teruel.