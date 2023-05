El sindicato CGT denuncia recortes de presupuesto en doce de los quince centros de FP de Teruel

El sindicato CGT denunció este martes los “drásticos” recortes en los presupuestos de gasto corriente de doce de los quince centros educativos que imparten Formación Profesional en la provincia de Teruel que alertaron que hacen “peligrar” la finalización del curso.

El secretario general de CGT en Teruel, Pablo Herrero, explicó que en algunos casos esta reducción presupuestaria es superior al 50 % respecto al curso pasado y que además la Administración lo ha notificado a los centros en marzo. “Los institutos tienen que hacer verdaderas filigranas fiscales”, afirmó Herrero que indicó que algunos advierten de un posible colapso.

El dirigente sindical recordó que las características de los estudios de FP conllevan la necesidad de contar con una serie de materiales sin los cuales no se puede dar una enseñanza de calidad. “Si no hay material para soldar porque no hay presupuestos, qué vamos a hacer, poner un video a los alumnos”, se preguntaba.

Situación en los pueblos

Belén Fabre, de CGT, detalló la situación en los distintos centros de la provincia y resaltó que los recortes afectan más al medio rural que a la capital turolense. En el IES Valle del Jiloca de Calamocha el dinero disponible es un 64 % menor que el curso pasado; en el IES Salvador Victoria de Monreal del Campo, un 59 % y ha pasado de 17.000 a 7.000 euros; en el IES Lázaro Carreter de Utrillas, un 56 %; en el IES Pablo Serrano de Andorra, el 52,5 %; en el IES Matarraña de Valderrobres, un 36 % y en IES Vega del Turia, un 20 %.

En el Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) San Blas el presupuesto se ha quedado igual pero el alumnado y profesorado se ha triplicado.

Herrero recordó que los centros educativos hacen sus presupuestos en septiembre, en base al anterior y que, al no recibir notificación de la reducción de la cuantía, han hecho pedidos a proveedores y ahora no van a poder pagar las facturas. El representante sindical lamentó que los retrasos en los libramientos para gasto corriente son la norma habitual y defendió la necesidad de que las cuentas se hagan en tiempo porque se complica mucho la gestión de los centros. Además, este curso la situación se ha agravado por la inflación que ha triplicado gastos como la luz o la calefacción.

Pablo Herrero explicó que mantuvo una reunión con la directora provincial de Educación, Mamen González, quien les dijo que el Consejo de Gobierno de hoy aprobará una partida presupuestaria para los institutos pero no detalló la cuantía.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón reconocieron a este periódico que en algunos casos hay centros de FP que han recibido menos presupuesto respecto al año anterior, si bien puntualizaron que el curso pasado habían contado con fondos extra.

Asimismo, Educación informó de que el Gobierno de Aragón ha realizado los libramientos correspondientes a la primera mitad del curso. En el caso de algunos institutos turolenses que, por diferentes motivos, han encontrado dificultades para hacer frente a los pagos que tenían pendientes, desde el Departamento de Educación se les ha hecho una transferencia para que pudieran afrontarlos.