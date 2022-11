Francisco Javier Juárez, elegido coordinador general de la Ejecutiva de Aragón Existe

Francisco Javier Juárez fue elegido este sábado coordinador general de la Ejecutiva de Aragón Existe, en la primera Asamblea General de la formación, celebrada en la localidad zaragozana de Murillo de Gállego. Además, se aprobó el resto de componentes del órgano de gobierno del partido político, formado por cinco hombres y cinco mujeres procedentes de las provincias de Zaragoza y Huesca, con el 77% de los votos a favor.

En su primera intervención como coordinador, Juárez destacó que Aragón Existe es “la casa común de todos los aragoneses”, y que quieren que “todos sus pisos y su chimenea tengan fuego, que tengan corazón para que Aragón sea mejor”. El nuevo líder de la ejecutiva, que tiene una amplia experiencia al participar en el Movimiento ciudadano de Teruel Existe desde sus inicios, señaló que “no solo Teruel tiene un grave problema de despoblación, sino que lo tienen todas las provincias aragonesas”. “Por eso queremos extender un proyecto que persigue conseguir una comunidad autónoma más fuerte y que Aragón Existe sea la fuerza que dé estabilidad y que llegue a las instituciones que haga falta”, defendió. Juárez animó a todos los militantes de Aragón Existe a tener “entusiasmo y valor en un empeño complicado e ilusionante”, porque el mensaje es lo suficientemente “contundente” como para calar “en todo Aragón y en toda España”. Juárez incidió en que Aragón Existe, al igual que el resto de partidos integrados en la España Vaciada, es la única formación aragonesa “que se toma en serio este problema”.

Asamblea

La asamblea aprobó por unanimidad integrarse en la Federación de partidos de la España Vaciada, que se constituye oficialmente hoy en Teruel, y que se va a convertir en la herramienta política de todos los partidos que en todo el país tengan como principal misión trasladar a las instituciones la necesidad de políticas para revertir la despoblación y un modelo de desarrollo más justo y equilibrado.

Asimismo, la Asamblea aprobó con un 77% de votos a favor y un 23% de abstenciones que Sara Labordeta presida la Mesa de Garantías. Del mismo modo, se aprobó la constitución del fórum territorial del partido, que está formado por 29 miembros. Se modificaron de forma definitiva los estatutos y la ponencia de acción política, ambos puntos con el 80% de los votos a favor. Este documento es el eje principal del partido, que se basa en ese modelo de desarrollo vertebrador y equilibrado, que defiende unos servicios públicos para todos los ciudadanos independientemente del tamaño de su población y la dotación de recursos suficientes al medio rural, para eliminar la brecha existente en la actualidad.

A la asamblea asistieron, además, simpatizantes e invitados por la formación, entre ellos varios miembros de Teruel Existe y su coordinador general, elegido el pasado domingo, Tomás Guitarte. El también diputado en el Congreso de los Diputados intervino para explicar la importancia del paso dado por Aragón Existe, formación que “aunque es un partido distinto a Teruel Existe, solo lo es desde un punto de vista técnico”. “Somos una sola voz que vamos a trabajar juntos para extender un proyecto ambicioso y de largo recorrido”, aseguró. Para Guitarte, este proyecto “es justo para todos los aragoneses” y defendió la importancia de concurrir a las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo para “poner en marcha lo que ningún otro partido ha hecho en los últimos 40 años, un modelo basado en un equilibrio justo y vertebrado en la comunidad autónoma más desvertebrada de España”.

Experiencia

Guitarte recordó la experiencia del movimiento ciudadano Teruel Existe durante más de 20 años, y destacó que tras la presentación a las elecciones generales en noviembre de 2019 se ha conseguido “poner en el centro del debate y la agenda social y política el grave problema que sufre Aragón y España”, aunque resaltó que el resto de partidos solo lo ha asumido “por puro márketing electoral”. El diputado de Teruel Existe enumeró algunos de los logros conseguidos en el Congreso, como el impulso a la conectividad, la recuperación de infraestructuras que estaban guardadas en un cajón de los ministerios, el fomento del teletrabajo hasta un 90% para empleados de la Administración General del Estado que viven en la España vaciada o que se ponga en marcha el mecanismo de garantía rural.



“Nuestro objetivo es sumar, porque queremos ser más. La presencia de un diputado y dos senadores en las instituciones ha sido muy eficaz, pero no es suficiente. Cuantos más seamos, mayor será la capacidad de influir y aplicar las políticas de las que todos hablan pero ninguno practica”, apuntó. Guitarte recordó que Teruel Existe y Aragón Existe también abogan por la apertura de la política a la ciudadanía, como un brazo más de la tradición de los movimientos ciudadanos. “Por eso a algunos parece que les molestemos, porque consideraban que la política era terreno exclusivo de ellos, y nosotros les decimos que no, que es de todos. Por eso huimos de la política partidista. Nosotros hemos venido a trabajar para buscar soluciones, no confrontación”, aseguró. Asimismo, le recordó al presidente de Aragón, Javier Lambán, que a pesar de presumir de querer dialogar con todos, Teruel Existe ha sido excluida sistemáticamente de cualquier diálogo en Aragón”.

Con la configuración de la nueva ejecutiva, deja su puesto la que ha sido coordinadora general de la formación de forma provisional, la senadora de Teruel Existe Beatriz Martín.

En su informe de gestión, destacó que la voluntad era que la comunidad tuviera una herramienta política y que “el centro de su acción” fueran los 731 municipios aragoneses, que trabajara por acortar las brechas entre el medio rural y la ciudad y que dotara de servicios públicos dignos a sus habitantes, “independientemente de su lugar de residencia”. “Tenemos que seguir ensanchando el partido, un partido en el que cabe toda la gente comprometida con el territorio y que comparte un modelo de desarrollo distinto, en el que las personas cuenten y tengan los mismos servicios. En el que el lugar en el que se vive no sea un problema, sino una oportunidad”, defendió Martín.