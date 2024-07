La Comisión de Ciudad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Teruel dictamina favorablemente la aprobación inicial del PGOU

Por

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha dado un paso importante después de que en la tarde del miércoles la Comisión Informativa de Ciudad y Sostenibilidad diese el visto bueno al documento inicial que deberá ser ratificado por la Corporación Municipal en el próximo pleno cuya celebración está prevista para el p róximo lunes 29 de julio. E ste importante instrumento de planeamiento que establece la ordenación urbanística de Teruel para los próximos años se aprobó además de con los votos del grupo Popular, con los de TE y la abstención de Vox. E l g rupo socialista votó en contra.



Una vez el pleno de luz verde al documento, se abrirá un periodo de información pública. Aunque la ley sólo exige dos meses, el equipo de gobierno ampliará hasta los tres meses este periodo para facilitar la consulta del documento al ciudadano y que pueda presentar posibles alegaciones al PGOU. C oncluido este periodo, el municipio recabará del órgano ambiental la declaración ambiental estratégica conforme a lo establecido en la legislación autonómica de evaluación ambiental.



Una vez notificada la declaración ambiental estratégica por el órgano ambiental, el Ayuntamiento Pleno, en función del contenido de la misma y del resultado de la información pública, podrá aprobar provisionalmente el plan con las modificaciones que procedan, Será entonces cuando deba pronunciarse acerca de las alegaciones formuladas y deberá integrar en el Plan los aspectos ambientales conforme a lo establecido legislación autonómica de evaluación ambiental. Si estas modificaciones significaran un cambio sustancial del plan inicialmente aprobado, se abrirá un nuevo período de información pública antes de otorgar la aprobación provisional. La aprobación definitiva del plan general corresponde al Consejo Provincial de Urbanismo.



Según apunta el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, desde el punto de vista urbanístico, el municipio de Teruel se rige por un Plan General de Ordenación Urbana aprobado en el año 1985, y se hace necesario incorporar los cambios normativos que se han introducido tanto a nivel estatal como autonómica.



Hay que recordar que, a partir de la aprobación de la Ley estatal de Suelo de 2007, cambia radicalmente el modelo de desarrollo urbanístico. Se abandona el desarrollo basado en la urbanización de nuevo suelo, para volver la mirada a la ciudad existente y dirigir a ella, y a su entorno más próximo, la actuación urbanística.



Así pues, Cruzado adelanta que el Plan General de Ordenación Urbana contempla el crecimiento ordenado y compacto de la ciudad, creando sectores de nuevo desarrollo en la entrada de la carretera de Alcañiz, entrada de la carretera de Valencia y en la confluencia del barrio de San Julián con la cuesta del Carrejete y la de la Enriqueta.



Así mismo, añade el concejal, que otro punto importante del PGOU de Teruel es la consolidación de suelos urbanos no consolidados en el interior de la ciudad que permitirán edificar en esos terrenos para conseguir una ciudad más compacta. Por último, el documento contempla áreas de regeneración y rehabilitación especial en los barrios más tradicionales de Teruel.



Se trata por tanto de un documento muy técnico para favorecer el crecimiento de la ciudad hasta más de 40.000 habitantes. Contempla un desarrollo de vivienda de VPO en suelo urbanizable de hasta un 44% . A demás, el Plan General de Ordenación Urbana apuesta de forma decidida por crear nuevos equipamientos, distribuir espacios libres y generar más zonas verdes de forma homogénea entre los diferentes barrios de la ciudad, así como en la zona de las Arcillas y en la vega del río Turia, haciéndolos más accesibles a los ciudadanos.



