La ministra Montero defiende que las ayudas al funcionamiento vaya a creación de empleo en los municipios más pequeños

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido en el Congreso de los Diputados que las ayudas de funcionamiento para Teruel, Cuenca y Soria por su baja densidad de población vayan destinadas principalmente a la creación de nuevo empleo, y que se prime sobre todo a los municipios más pequeños al ser los que mayores problemas demográficos tienen. Montero defendió los porcentajes y la manera progresiva como se van a aplicar y consideró que es un “paso de gigante”, mientras que el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, advirtió que no aceptarán “menudencias”, exigió un mayor compromiso y reiteró que si no es así no apoyarán los Presupuestos Generales del Estado de 2023, y de hecho ayer ya se abstuvo en la votación de las enmiendas a la totalidad.

La titular de Hacienda hizo una defensa de las políticas que está impulsando el Ejecutivo de Pedro Sánchez para luchar contra la despoblación, más allá del tema de las ayudas de funcionamiento, cuya insuficiencia es lo que le reprochó el parlamentario turolense durante el pleno de la Cámara Baja de debate de totalidad del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

La intervención de Guitarte y la respuesta de la ministra fueron las últimas de la sesión del miércoles, y frente a las críticas y exigencias del parlamentario turolense para que se apliquen los porcentajes máximos autorizados por Bruselas, Montero defendió la manera como ha planteado estas bonificaciones el Gobierno.

Montero pidió reconocer que es un “paso de gigante” el que ha dado el Gobierno con estas ayudas, que adelantó el propio presidente, Pedro Sánchez, hace dos semanas en esta misma Cámara, y cuyo reglamento para su aplicación se está cerrando todavía como comentó el martes en el Senado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Valoraciones

Sobre la valoración de Teruel Existe de que es “insuficiente” el porcentaje de ayudas que se pretende aplicar, la ministra argumentó que es discutible, pero defendió que estas medidas “primen más el empleo nuevo”.

“Se trata de que haya nueva instalación de industria o de empleo en estas zonas”, dijo la ministra, que precisó que dentro de la propuesta que se ha hecho “se llega al 20% en aquellos territorios de menos de mil habitantes, que son los que tienen mayor dificultad, cuando generen empleo nuevo”, con independencia de que la empresa esté ya instalada o sea de nueva creación.

“Cada contrato nuevo que se genere en esta zona tendrá una desgravación, una bonificación, del 20% de esos costes laborales, y por tanto el máximo de lo que nos permite en este momento el reglamento y nos permiten las ayudas de la Unión Europea”, manifestó Montero, que defendió hacer las ayudas “progresivas”, de manera que será el 15% para los municipios con más de mil habitantes, y del 20% para los que estén por debajo, siempre que sea nuevo empleo y contratos indefinidos.

Los contratos ya existentes que sean indefinidos se beneficiarán de una reducción del 5%; tanto en este caso como en los anteriores en la cotización por contingencias comunes de la empresa, cuando Teruel Existe insistió en que la Comisión Europea permite hasta el 20% sobre el total de los costes laborales, a aplicar después descontándolo de ese epígrafe.

La ministra manifestó que con la propuesta también se ha querido contribuir al empleo “que ya está instalado” sin ser nuevo, y argumentó que hacerlo así es “muy razonable” aunque pueda ser “discutible, como todo”. Añadió que dentro de lo permitido por el marco europeo “no se trata de que todo tenga que ir a una cuestión concreta”, y que esas ayudas “se pueden complementar hasta el 20%, por ejemplo con subvenciones a la inversión por parte de otras administraciones”, ya sean ayuntamientos o comunidades autónomas.

La ministra habla de avances

“Hemos avanzado, hemos cumplido con su formación política tal como establecían los presupuestos”, dijo la ministra en referencia a la disposición adicional 123 de los PGE de 2022, si bien admitió que es una cuestión que “acaba de empezar” y se continuará “avanzando” para favorecer la creación de empleo de calidad y “promover un mayor asentamiento en zonas que hasta ahora estaban bastante descuidadas y que hoy por hoy yo creo que es de justicia reconocer que el Gobierno de Pedro Sánchez las ha puesto en el primer plano”.

El diputado de Teruel Existe explicó a la ministra que con las del 5% al empleo fijo ya existente supone como media 17,8 euros mensuales por trabajador, cuando la Comisión Europea permitiría llegar a 393 euros al mes. Aclaró que en el caso Noruego se alcanzan los 151 euros al mes, algo que ha permitido en una década aumentar un 5% la población.

Guitarte detalló cómo la Comisión Europea permite aplicar estas ayudas bonificando hasta un 20% de los costes salariales, que en el caso de un coste salarial de 23.598 euros equivaldría a una bonificación anual de 4.716 euros por trabajador, cuando la reducción anunciada por el Gobierno supondrá solo 213,6 euros al año en el caso de la reducción del 5% de la cuota en la cotización por contingencias comunes de los contratos indefinidos ya existentes. “Estamos aplicando menos del 1%”, dijo Guitarte, frente al 20% permitido.

El parlamentario turolense puso el ejemplo del caso Noruego, donde se aplican diez puntos porcentuales para bonificar la parte de la cotización de la patronal, algo que en las tres provincias españolas beneficiarias de la autorización de la CE supondría pasar del 23,6% en la cotización por contingencias comunes de los contratos al 13,6%, “lo que representa una disminución del 43% en la cotización en lugar de ese 5% anunciado”.

Modelo noruego

Desde Teruel Existe indicaron este jueves a través de un comunicado que el método como pretende aplicar el Gobierno las ayudas supondría para la provincia de Teruel unos 8,5 millones de euros, cuando con la aplicación del modelo noruego supondría 72,5 millones de euros y las autorizadas por la Comisión Europea serían 188 millones de euros.

Guitarte planteó también a la ministra que las ayudas se extiendan a los autónomos puesto que son la mayor parte del tejido productivo y que la Comisión Europea equipara con las empresas. Defendió que se traten por igual los contratos existentes y los de nueva creación, para que se apliquen con carácter retroactivo desde enero de 2022.

Teruel Existe recordó que han presentado propuestas a varios ministerios para establecer una bonificación de 10 puntos porcentuales en las tres provincias para todos los contratos y autónomos, así como una mejora adicional para nuevas contrataciones y autónomos en los municipios de menos de mil habitantes.

Guitarte enfatizó que estas ayudas las autoriza Europa para “atraer empresas” y que con “medidas insuficientes no habrá resultados” y no se conseguirá ese objetivo. “No aceptaremos menudencias, no aceptaremos un continente sin contenido”, dijo, puesto que una medida así debe estimular la actividad económica e “influir en la consolidación y creación de empleo”. Insistió en que si no se aplican estas ayudas de forma efectiva, no apoyarán los PGE de 2023. Ayer ya se abstuvieron en la votación de las enmiendas a la totalidad.

Durante el debate con el diputado de Teruel Existe, la ministra insistió en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el primero que se ha tomado en serio el reto demográfico y recalcó que hay más de 13.000 millones destinados a medidas en zonas de baja densidad.