La productora internacional Twenty Four Seven lanza el nuevo spot de Mercedes AMG rodado en la provincia

La productora internacional Twenty Four Seven ha lanzado el anuncio “The star is reborn”, rodado en la provincia de Teruel con la asistencia de Provincia de Teruel Film Commission, el servicio de atracción de rodajes de la Diputación de Teruel (DPT).

El aeropuerto de Teruel es el escenario del spot de la nueva campaña de Mercedes AMG a escala internacional. Se grabó en el mes de julio y contó con un despliegue de 200 personas y la implicación de empresas y profesionales del audiovisual del territorio. Estos últimos participaron en el equipo de producción, en el de arte y los servicios de asistencia al set.

En Teruel se rodaron las imágenes en formatos vídeo y fotografía, para posteriormente incluir los insertos de postproducción. Los responsables de esta producción destacaron la funcionalidad del aeropuerto como localización a la hora de trabajar y los cielos tan limpios de esta zona de la provincia de Teruel.

Es la segunda vez que la productora elige la provincia, ya que en el mes de mayo rodó en los páramos de Pozondón un spot de otra conocida marca de vehículos.

Enlace al spot en la página web de la productora: https://www.twentyfour-seven.tv/commercials/the-new-mercedes-amg-sl/

La propia productora hace referencia a la provincia, indicando en sus redes sociales que el spot ha sido grabado en Teruel, e indicando los nombres de las personas implicadas en el rodaje, entre ellas varios turolenses.