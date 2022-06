La sociedad turolense hace piña para reclamar que se apliquen ya las ayudas al funcionamiento

La sociedad turolense ha hecho piña para reclamar al Estado que se apliquen de forma inmediata las ayudas al funcionamiento empresarial autorizadas por la Comisión Europea, cuyas beneficiarias son las provincias de Teruel, Cuenca y Soria por su baja densidad de población y que permitirán que tengan bonificaciones de hasta un 20% de los costes laborales para hacer más competitivas a las empresas ubicadas en estos territorios. Un acto multitudinario consistente en la firma de un manifieso celebrado ayer en el salón de actos de la sede de CEOE Teruel escenificó el apoyo institucional, político y social a esta demanda, que podrán suscribir también a título particular todos los ciudadanos.

Al acto público de la firma del manifiesto acudieron numerosos representantes de las instituciones turolenses, entre ellos la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, así como el presidente de la DPT, Manuel Rando, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, junto a alcaldes y presidentes de comarcas, además de representantes de asociaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos, la Universidad y el movimiento asociativo vecinal.

Más de un centener de personas en representación de estas instituciones y organizaciones se dieron cita ayer en el salón de actos de CEOE Teruel para firmar presencialmente el manifiesto, si bien las organizaciones empresariales turolenses han abierto la firma a todos los ciudadanos que a título particular deseen suscribirlo, además de las asociaciones y otras entidades que quieran apoyarlo.

Manifiesto

El Manifiesto por la aplicación de las ayudas al funcionamiento en Soria, Cuenca y Teruel es una iniciativa de la red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, que integran las organizaciones empresariales de las tres provincias. Actos como el de este martes y recogidas de firmas similares se están haciendo en Soria y Cuenca para pedir que las ayudas se apliquen de forma inmediata porque están autorizadas por la Comisión Europea y nada justifica que haya mayores retrasos.

Tras la recogida de firmas presencial llevado a cabo el martes en el acto convocado por CEOE Teruel, las asociaciones, entidades, instituciones, partidos o ciudadanos en particular que quieran suscribirlo también podrán hacerlo de manera presencial en las oficinas de la patronal turolense, o bien de manera telemática accediendo al enlace y los códigos QR que se han habilitado con ese fin.



Los participantes en el acto pudieron firmar el manifiesto de forma física y también de manera telemática



En el acto del martes, que dio inicio a la recogida de firmas, el presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, se dirigió a los asistentes para recordar que hace más de ocho años que las organizaciones empresariales de estas tres provincias crearon el lobby denominado Red SSPA, desde la que han trabajado en dar a conocer el gravísimo problema de la despoblación en estas tres provincias.

“Nuestra razón de ser no es otra que contribuir a poner en marcha políticas específicas destinadas a luchar contra la despoblación y el envejecimiento demográfico”, dijo Ciércoles, con la finalidad de “corregir las desiguales oportunidades socioeconómicas que sufren estas provincias respecto del resto del país”.

Políticas diferentes

El presidente de la patronal turolense argumentó que sin políticas diferentes a las que se han venido aplicando “jamás seremos capaces de corregir nuestros graves desafíos sociales, económicos y demográficos”.

En este sentido, indicó que tras el intenso trabajo compartido con los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, en abril de 2021 finalmente la Comisión Europea aprobó la posibilidad de aplicar las ayudas al funcionamiento en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.

“Logramos por fin que los territorios más despoblados del sur de Europa disfrutáramos de las mismas herramientas de lucha contra la despoblación que ya beneficiaban a nuestros vecinos del norte de Europa”, dijo Ciércoles, quien recalcó que “con ello, las autoridades comunitarias nos ofrecieron la posibilidad de que nuestras empresas se beneficiaran de ayudas equivalentes hasta un 20% de los costes laborales”.

Revertir la despoblación

El presidente de CEOE Teruel consideró que son las empresas y autónomos “la correa de transmisión más eficaz para revertir la despoblación que asola nuestros pueblos”, tal como lo reconoce la Comisión Europea, “sin olvidar, por supuesto, que la generación de empleo de calidad, del siglo XXI, imprescindible para asentar población, solo puede conseguirse con el trabajo conjunto entre las administraciones y los agentes sociales: sindicatos y empresarios”.

A este respecto, Ciércoles se mostró convencido de que “en el momento en el que el Gobierno central implemente estas ayudas al funcionamiento, todos juntos seremos capaces de aprovechar la oportunidad, aumentaremos nuestra competitividad como empresas y como territorios, así como trasladaremos estas ayudas a nuestros trabajadores y al conjunto de nuestra sociedad”.

En su intervención, el presidente de la patronal turolense incidió en que estas ayudas son una “oportunidad única para nuestras provincias”, y que la principal preocupación que existe en estos momentos es que “después de todo el esfuerzo realizado”, estas se conviertan en una nueva oportunidad perdida para nuestros territorios”.

Ciércoles urgió en este sentido para lanzar “todos juntos un mismo mensaje: la necesidad de que las ayudas al funcionamiento se apliquen de inmediato”, puesto que a las tres provincias “nos va la vida en ello”.

Unidad

En declaraciones a la prensa antes de la celebración del acto, Ciércoles dijo que con este manifiesto se pretende dar una imagen de unidad de las tres provincias y de la sociedad civil de las mismas para que lleguen las ayudas. Recalcó que además de la firma presencial que tuvo lugar ayer, se podrá firmar digitalmente “desde toda la provincia y todas las comarcas estén donde estén”.



Mayte Pérez, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, firmando el manifiesto



“Queremos llamar la atención y decirle al Gobierno que después de la disposición adicional que hay en los Presupuestos Generales del Estado, y de que otras regiones del norte de Europa tienen esas ayudas, pues ahora que tenemos esa herramienta que se necesita se consiga”, dijo Ciércoles, quien reclamó que haya “voluntad política”.

Aclaró que la firma del manifiesto es para la ciudadanía en general. “Al fin y al cabo lo que tenemos que sumar son las tres provincias y todos aquellos que se quieran unir”, dijo el presidente de la patronal, quien se mostró convencido de que “lo vamos a conseguir”.

“Es algo que venimos reclamando desde hace tiempo y que hay posibilidades, pero para todo esto hace falta voluntad política, y creo que ahora es lo que tiene que mostrar el Gobierno central”, insistió Ciércoles, que aseguró que el primer paso que se ha dado consiste en el manifiesto para reclamar la aplicación inmediata de estas ayudas, “pero también hay otros que vamos a hacer paulatinamente y que se dirán y se harán en su debido momento, pero esto es el principio de un gran final, estoy convencido”.

Retroactividad

Insistió también en que “debería ser retroactivo” al 1 de enero de este año porque la disposición adicional recogida en los Presupuestos del Estado se refiere a todo el año 2022, “por lo tanto entenderíamos que debería ser así”.

El presidente de CEAT, Juan Carlos Escuder, que lleva años trabajando el tema de la despoblación desde la patronal turolense, manifestó que no era lícito que esté habiendo un retraso con la aplicación de estas ayudas después de haberlas autorizado Europa, pero que debe aplicar el Gobierno español porque se trata de ayudas de Estado. “Yo creo que el Gobierno tiene que repensarse, porque ellos lo han defendido en Europa con más de once reuniones, y lo que no tiene ningún sentido es que después de estar en los Presupuestos Generales del Estado no lo traslade”, aseguró Escuder, quien incidió en que “sea la ciudadanía ya, aparte del sector empresarial y los políticos, quien lo reclame, porque es una cosa que debemos ser todos los turolenses, los conquenses y los sorianos quienes lo hagamos, porque al final nos va la vida en ello”.

Escuder recordó que han enviado más de cincuenta cartas al Gobierno y partidos pidiendo su apoyo sin que haya habido respuesta por parte del Ejecutivo. Reiteró que habrá más actos en las próximas semanas y lamentó que no se esté teniendo una “visión de Estado” por la oportunidad que suponen estas ayudas para abordar esa reindustrialización que requieren las tres provincias.

Por otra parte, el vicepresidente de Cepyme Teruel, José Antonio Guillén, aseguró que con la autorización de Europa es suficiente para que el Gobierno pueda aplicar ya las ayudas sin mayores estudios. “La norma está clara, las provincias de Soria, Cuenca y Teruel cumplen con los requisitos de la Comisión Europea para recibir ayudas al funcionamiento; la parte jurídica está resuelta, la administrativa también porque el Gobierno de Aragón elaboró un informe que facilitó al Gobierno central y en el que se explicaba cómo hacer esta cuestión, y ahora lo que falta es la voluntad de aplicarlas”, dijo Guillén.

Las tres provincias

El representante de Cepyme estimó que en una semana o diez días, antes de que termine el curso político, se tiene intención de enviar el manifiesto con las adhesiones que se tengan tanto de empresas como de colectivos, partidos y ciudadanos particulares. Un acto como el celebrado en Teruel tuvo lugar también ayer en Cuenca, mientras que en Soria se hará en los próximos días. Con estas firmas, añadió, se va a mostrar al Gobierno “cuál es el sentir de las tres provincias, de la sociedad civil y los empresarios, a ver si sirve para dar un paso más”.



Manuel Rando, presidente de la DPT, suscribiendo el documento



La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel también se personó en el acto a través de su presidente, Pepe Polo, que recordó la alianza que ha habido con las organizaciones empresariales para reivindicar infraestructuras y los planes europeos.



“Compartimos las estrategias de que se debe recibir ese 20% de ayudas al funcionamiento de las empresas”, dijo Polo, quien consideró que habría que “mandar un mensaje duro y contundente” más allá de la firma del manifiesto, en el sentido de que si en breve plazo no se aplican las ayudas, las sociedades de las tres provincias “deberían hacer una manera concertada unas movilizaciones lo más fuertes y contundentes posibles”.

Por otra parte, Teruel Existe, que suscribió ayer el manifiesto, emitió un comunicado en el que criticó que en el mismo no se hiciera constancia de las aportaciones realizadas por la agrupación de electores para conseguir llegar a la situación actual y obviar todo el trabajo de sus parlamentarios. Añade el comunicado que el manifiesto debería haber renunciado al “protagonismo de representantes empresariales, agentes sociales y representantes políticos” y haber puesto “todo su empeño en difundir la importancia de estas ayudas”.

En marcha “cuanto antes”

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, aseguró que hay que poner en marcha las ayudas al funcionamiento de las empresas “cuanto antes”, y reiteró que tenía constancia de que la vicepresidenta tercera del Ejecutivo central, Teresa Ribera, “tiene voluntad” y que lo que está haciendo el Estado es “analizarlo”.

Pérez, que firmó el manifiesto de las organizaciones empresariales para pedir la aplicación de las ayudas tanto como consejera como secretaria general del PSOE, manifestó a preguntas de la prensa que entendía el “contexto complejo” que vive el país por la inflación y las medidas que se están impulsando para minorar el impacto de la covid y de la guerra de Ucrania, pero que las ayudas al funcionamiento son necesarias y están autorizadas por la Comisión Europea por la situación demográfica que padecen las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.

Fiscalidad diferenciada

Insistió en que no se trata de una fiscalidad diferenciada, sino que son ayudas a territorios que en su día no entraron en otras medidas dirigidas a la cohesión territorial y cuya finalidad es que puedan desarrollarse por las ventajas competitivas que eso conllevará.

La consejera recordó el trabajo que se ha hecho desde el Gobierno de Aragón, que es el que se percató de la posibilidad que existía de acceder a estas ayudas que ya se daban en el norte de Europa, donde aseguró que han demostrado que con ellas “ganamos todos”.

Mayte Pérez incidió en el trabajo que se ha hecho con las organizaciones empresariales, algo que recalcó también el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, quien valoró la “colaboración institucional público-privada”, puesto que transmitir una “imagen de unidad es fundamental para conseguir cualquier objetivo que nos propongamos”.