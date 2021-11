Lambán hace un nuevo llamamiento al pacto político "para el Aragón del futuro"

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha vuelto a mostrar un talante conciliador en la segunda sesión del debate sobre el estado de la comunidad, con un nuevo llamamiento al pacto para el Aragón del futuro, un proyecto común en el que considera que todo el mundo es necesario y no sobra ninguna ideología ni ningún punto de vista. Por eso, como ya reiterara ayer en su discurso ante el pleno de las Cortes en la primera sesión del debate, ha alentado a la oposición a que, sin renunciar a su propósito de ganar las elecciones, tenga "la inteligencia de separar el grano de la paja" y entre todas las fuerzas sean capaces de "hacer de esta tierra un referente en España y en Europa".

Ha insistido en invitar a los actores políticos a "dejar atrás las reticencias" y a buscar puntos de acuerdo, independientemente de quien tenga que llevar a cabo los proyectos tras las elecciones de mayo de 2023, que en otro momento del debate, por otro lado, ha descartado adelantar. Esos proyectos claros darán "estabilidad y solidez" a Aragón y los ciudadanos vivirán "con sosiego" que los partidos anteponen los intereses de la comunidad a los "concretos de cada cual".

Este jueves ha sido el turno de la intervención de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios.

Al concluir las intervenciones, el presidente de las Cortes ha agradecido el talante y de todos ellos y ha anunciado la apertura del plazo para la presentación de las propuestas de resolución, que se cierra el próximo lunes, 15 de noviembre, a las 14.00 horas. No todos los portavoces han asumido este llamamiento al pacto de la misma forma. El líder del PP, Luis María Beamonte, ha criticado un cuatripartito de "conveniencia" en cuyo nombre Lambán se empeña en transmitir "triunfalismo", un Aragón "idílico y placentero" que los aragoneses no sienten, que genera "frustración", con expectativas que no se cumplen, y que no es "real".

Conglomerado

Para Beamonte, el "conglomerado" que representa el Gobierno cuatripartito, que solo suma para los aragoneses altos cargos con un coste de 10 millones, está muy lejos de hacer realidad ese "mantra" del "Aragón social, verde y digital" y evidencia la incapacidad política de la izquierda "rancia" que representan.

Lambán le ha acusado por su parte de seguir con obediencia los dictados de Génova y de perder credibilidad por no reconocer un solo acierto a su Gobierno, y le ha instado a "salir de la cueva" y a abandonar la "magia simpática" del Paleolítico Superior.

Quien sí ha recogido el guante es el líder de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, quien ha considerado que es necesario enviar un "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía acerca de la capacidad de sus representantes de "consensuar" cómo quieren que sea el Aragón de futuro, y por eso ha aceptado negociar sobre las quince grandes propuestas que ayer lanzó Lambán.

En un discurso sosegado y amable con Lambán, Pérez Calvo ha lanzado alguna propuesta más, que el presidente ha recogido con "alborozo", pero ha cargado las tintas contra el presidente de España, Pedro Sánchez, con quien Aragón, ha dicho, ha alcanzado "las mayores cotas de oprobio" al estar su futuro en manos de Bildu.

Por su parte, Santiago Morón (Vox) ha puesto en cuestión que Lambán pise "la calle" al pintar un Aragón en el que todo ha sido "perfecto", cuando en realidad su Gobierno vive de anuncios de subvenciones, de futuras inversiones con años de retraso y de incrementos presupuestarios.

Más ideología

Y desde IU, Álvaro Sanz ha reclamado "más ideología y decisión política" a Lambán, a quien ha advertido de que no suscribirá ningún acuerdo más si no cumple lo pactado en los anteriores, a lo que el presidente ha respondido que "todos y cada uno de los consejeros tienen la voluntad de cumplir" con él.

En su respuesta a las intervenciones de los portavoces de los partidos que apoyan a su gobierno, Lambán ha reconocido que existen "asuntos de controversia" en el seno de este cuatripartito, pero son "discrepancias admitidas o pactadas" desde el origen del pacto que dio lugar a este gobierno de coalición en el verano de 2019.

Entre esos asuntos de controversia están las obras del Pacto del Agua, a las que se oponen CHA y Podemos, que tampoco comparten el modelo de gestión de las estaciones de esquí y su ampliación o la aspiración a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en el Pirineo.

En este caso, Lambán no ha renunciado a, por la vía del diálogo, incorporar a Podemos y CHA al consenso que ha dicho que existe en el territorio para organizar los Juegos, después de que se demuestre que todo el proyecto está sometido "rigurosamente" a la sostenibilidad.