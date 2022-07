Las ayudas al funcionamiento de zonas limítrofes se restarán a Teruel y Soria

Las ayudas al funcionamiento de zonas limítrofes de Teruel y Soria con el mismo problema de despoblación tendrán que restarse a estas dos provincias si así decide contemplarlo finalmente el Estado, ya que las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional de la CE establecen un porcentaje máximo de población para su aplicación que no puede superarse. Así lo ha confirmado la Comisión Europea a la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) que impulsan las organizaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria.

Desde CEOE Teruel expresaron este lunes su satisfacción por la resolución aprobada la semana pasada en el Congreso para que se apliquen estas ayudas, pero se mostraron contrarios a cualquier cuestión que pueda suponer más retrasos. La iniciativa salió adelante durante el debate del estado de la nación, a propuesta de Teruel Existe y transaccionada con el PSOE y el PP, para pedir la aplicación inmediata de las ayudas al funcionamiento de las empresas para las áreas afectadas por la despoblación que fueron autorizadas en abril del año pasado por la Comisión Europea y que están recogidas en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

Firmas recogidas

En los próximos días las organizaciones empresariales que integran la SSPA enviarán también a Moncloa las firmas que han recogido en las últimas semanas con el apoyo de los agentes económicos y sociales de las tres provincias para que las ayudas se apliquen sin mayor dilación.

El vicepresidente de CEOE Teruel, Francisco Ibáñez, aseguró ayer que les parecía “de maravilla” la iniciativa aprobada en el Congreso la semana pasada porque todo lo que suponga exigir su aplicación es importante, si bien expresó su preocupación porque en la resolución se habla de incluir también a las zonas limítrofes de los tres territorios contemplados en las directrices, que son los NUTS 3 (provincias) de Teruel, Cuenca y Soria debido a sus problemas de despoblación, al contar con una densidad demográfica por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Esa posibilidad está recogida en las directrices europeas, si bien eso supondría que las ayudas de funcionamiento que se diesen a esos territorios limítrofes habría que restarlas de las provincias de Teruel y Soria.

El caso de Cuenca es diferente puesto que pertenece a un territorio catalogado como zona “a”, en el que no se permite esa flexibilidad con los territorios limítrofes, mientras que las otras dos provincias son zonas “c” predeterminadas (zonas poco pobladas) en las que sí es posible hacerlo.

No obstante, esas ayudas no pueden superar al 0,48% de la población española, según los datos de población de Eurostat de 2018 tal como recogen las directrices, que es el porcentaje de la población nacional que suman los NUTS3 de Teruel y Soria.

Eso quiere decir que si el Estado español decidiese incluir a territorios limítrofes, debería restar esa población de estas dos provincias y establecer qué zonas de las mismas quedan excluidas de las ayudas para que puedan recibirlas las adyacentes.

Aclaración de la CE

Así lo ha aclarado la Comisión Europea en una consulta que le hizo la red SSPA en ese sentido, según ha explicado Francisco Ibáñez, que aseguró que en la aclaración se precisa que las zonas adyacentes son solo los municipios que tienen frontera con las zonas “c” predeterminadas poco pobladas de las provincias de Teruel y Soria.



Acto de la patronal turolense celebrado el mes pasado para recoger firmas y reclamar ayudas al funcionamiento



El vicepresidente de CEOE Teruel explicó que según la aclaración de la CE, la cobertura de estas ayudas regionales para el periodo 2022-2027 asciende al -0,48% de la población española (el 0,29% es la de Teruel y el 0,19% la de Soria).

La aclaración de Europa precisa en ese sentido que este tipo de ayudas no pueden superar por ello al 0,48% de la población española, y que por tanto toda la población añadida de fuera de Teruel y Soria debería restarse al número de habitantes de estos dos NUTS3.

La CE añade en su aclaración que para poder hacer uso de la flexibilidad recogida en las directrices, establecido en el punto 169 de las mismas, España tendría que definir qué áreas dentro de Teruel y Soria serían excluidas del mapa de ayudas regionales, para poder definir así qué porcentaje de población estaría disponible para poder incluir las áreas limítrofes escasamente pobladas; exclusivamente municipios que hacen frontera, nunca comarcas.

Aclaraciones

Otra aclaración que ha hecho la Comisión Europea a la red SSPA es que las ayudas se percibirán por los centros de trabajo localizados en las tres provincias, al margen de la razón social de la empresa.

“Nos parece muy bien que la resolución se haya aprobado en el Congreso, y con todo lo que se haga para intentar reclamar que se pongan en funcionamiento las ayudas las organizaciones empresariales estaremos ahí detrás”, dijo Ibáñez, quien aclaró que el matiz introducido con las zonas limítrofes “puede afectar a los territorios de Soria y Teruel”.

A este respecto, el vicepresidente de CEOE recalcó que estas dos provincias “son ya regiones predeterminadas al haberlas catalogado la Comisión Europea como regiones escasamente pobladas con una población por debajo de 12,5 habitantes por km2.

“Esto significa que si mañana el Gobierno decide ponerlo en funcionamiento para las provincias de Teruel, Soria y Cuenca, si metemos otros territorios que no están catalogados, España tendría que presentar un nuevo mapa a la Comisión Europea y esta tendría que aprobarlo y decir a qué territorios afecta”, comentó el dirigente empresarial, quien consideró que eso significa “retrasos”.

Desde las organizaciones empresariales se muestran partidarios de ir adelante ahora con las ayudas al funcionamiento reconocidas a las tres provincias españolas, por ser los NUTS3 en las que se autorizan por ser las que cumplen los requisitos, y poder analizar la situación de los territorios adyacentes en las revisiones que haga Europa. La patronal siempre se ha mostrado partidaria de aplicar sin más dilación estas ayudas para mostrar su eficacia y después poder avanzar en la consecución de otros territorios, pero sin que ello suponga más retrasos en su aplicación.

Evitar retrasos

“Aún no se han aplicado y no podemos pedir ya una modificación que va a suponer retrasos”, argumentó Ibáñez, quien aclaró que eso no es ser insolidarios sino avanzar en una línea que estaba abierta en los países nórdicos, que ahora se ha abierto para España y que estas tres provincias pueden ser una avanzadilla para conseguir más avances, pero sin retrasar más ahora su aplicación si el Estado tiene que elaborar un nuevo mapa.

El vicepresidente de CEOE Teruel aseguró que van a seguir reclamando la aplicación inmediata de las ayudas en las tres provincias porque son las que están recogidas en las directrices de ayudas regionales de manera nominal. “Apliquémoslo aquí porque la Comisión Europea ya ha dicho que sí puesto que cumplimos los requisitos”, recalcó.

Cientos de firmas

Cientos de firmas se llevan recogidas en la provincia de Teruel para pedir al Gobierno central que aplique las ayudas al funcionamiento sin mayor demora, después de que tomaran esta iniciativa las organizaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria. En la provincia de Teruel se han recogido hasta ahora 342 apoyos sin contar particulares, entre empresas, asociaciones empresariales, instituciones y agentes sociales.

Fuentes de CEOE Teruel explicaron que han firmado el manifiesto 223 empresas, 44 asociaciones empresariales, tanto de la provincia, comarcales y locales como de toda la región; 43 administraciones que incluyen la DGA, la DPT comarcas y ayuntamientos, y 32 entidades entre sindicatos, partidos, fundaciones, universidad y otros. Si se suman los apoyos particulares las firmas rondan el medio millar. Los formularios de adhesión siguen activos y la intención es juntar las firmas de las tres provincias para enviarlas a Moncloa.