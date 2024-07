Los Marinos inician su navegación hacia la Vaquilla con un ‘photocall’ para los más pequeños

Por

Ya queda menos para el inicio de la mayor fiesta de Teruel y, como es tradición, la peña encargada de poner el pañuelico ha iniciado la semana con actividades para los más pequeños.



Este año es el turno de Los Marinos, que no se subían a lo más alto de la fuente del Torico desde el año 2001, cuando la peña cumplía 50 años y celebraron dicho aniversario con la puesta del pañuelico y con la fabricación de su característico barco que ha seguido navegando hasta la actualidad.



Dicho barco, construido sobre una furgoneta, fue protagonista en la tarde del lunes, ya que se le pudo ver en la plaza del Torico y fue el objeto que animó a la gente a sacarse una foto con el photocall de la peña presidida por Moisés Sánchez, quien se mostró alegre y con ganas de que llegue el soñado sábado, ya que serán él y Javier Herrero los encargados de iniciar la Vaquilla del Ángel con la puesta del pañuelico a las 16:30 horas.



A las 17 horas de la tarde de ayer, mientras todas las peñas seguían con el montaje de sus carpas y el sol seguía abrasando las calles de Teruel, se inició la actividad para que todos los niños y no tan niños pudieran hacerse una fotografía con el simbólico barco, que a sus 23 años sigue igual que el primer día y llamó la atención de la gente que paseaba por la plaza del Torico con sus hijos, fueran o no de Los Marinos, ya que La Vaquilla es una fiesta que une a todos turolenses.



Pese a las elevadas temperaturas, pudimos ver a varios padres pasar la tarde con sus hijos en este photocall que , junto a su logo, mostraba Pañuelico 2024 para inmortalizar este inolvidable año para la peña.



“No somos de Los Marinos, pero el padre del amigo de mi hijo lo es y por eso hemos venido”, contó una madre que pasó la tarde en la plaza. “Desde que tengo hijos no estoy en La Vaquilla, pero aquí se entretienen y se lo pasan bien”, explicó otro padre que vio esa actividad como una oportunidad para entretener a sus hijos pese a no estar durante las fiestas.



El buen clima junto con las terrazas de la plaza hicieron que decenas de niños se acercaran a llevarse un recuerdo en el photocall, pese a no haberse podido animar la sesión con charanga debido a las pruebas de sonido que se estaban realizando, ya que horas más tarde, a las 22 horas se produjo la actuación El Pirata de Rock FM de la mano de Juan Pablo Ordúñez, más conocido como El Pirata, un icono en el mundo de la radio con su programa El Pirata y su banda en Rock FM.



Por fortuna, no hubo lluvias que privaran a los asistentes de disfrutar de ver a los más jóvenes y futuros vaquilleros llenar las calles del centro de Teruel, que en unos días estarán a rebosar de gente también joven, aunque no tanto, y que en unos años ocuparán los que ayer pasaban la tarde con sus familias en las terrazas de la plaza del Torico y alrededores.



Y quién sabe si el photocall organizado por la peña ha podido influenciar en la decisión de los futuros peñistas que, como afirmó Moisés Sánchez, soñarán con verse algún día poniendo el pañuelico al Torico con su uniforme de marinero. Premio al mejor dibujo

La tarde continuó con el peculiar concurso de dibujos a las 18 horas, que duró hasta las 20 horas y fue un éxito total. El premio no era poca cosa, una cuota infantil totalmente gratis para el niño que mejor dibujo hiciera, pero no valía un dibujo cualquiera, tenía que ser del barco de la peña de Los Marinos.



Y es que es tradición de que la peña elegida para poner el pañuelico se encargue de realizar actividades para que los más pequeños se enamoren de estas fiestas que tanto gustan a los turolense. 23 años de un barco-barra convertido en emblema

En 2001, la peña de Los Marinos celebraba su 50 aniversario por todo lo alto, no sólo poniendo el pañuelico sino también creando un símbolo que ha pasado a la historia de las fiestas de la Vaquilla.

Con mucha imaginación y una furgoneta Iveco, se creó un barco capaz de surcar las calles de Teruel.



Primero se le quitó el techo y luego se soldó el vehículo convirtiéndolo en mucho más que un barco, ya que dentro se oculta lo mejor.



Los remojones de la peña de Los Marinos siempre han tenido algo especial, y es que la barra es dicho barco y dentro de él esconde lo mejor de la fiesta para sus peñistas, convirtiéndolo en un emblema para todo Teruel.