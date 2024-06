Mayte Pérez exige un cambio de política agraria en Europa porque la actual ya la aplica el Gobierno de Aragón y está “en barbecho”

La secretaria general del PSOE de Teruel, Mayte Pérez, ha advertido de la necesidad de cambiar la política agraria común, diseñada por la derecha y la ultraderecha en Bruselas y que en nada ayuda a quien realmente trabaja las tierras.

“El 9 de junio nos jugamos qué tipo de sector primario queremos y nosotros defendemos un tipo de agricultura social, que reconozca al agricultor profesional, al que trabaja las tierras, no al gran propietario que ahora defiende la derecha y ultraderecha, cuyos comisarios han diseñado la PAC en Europa desde 1962, por lo que nos jugamos este modelo de política agraria”, ha explicado Pérez.

Precisamente, en Aragón se comprueba la prioridad que tiene este gobierno con la agricultura y ha recordado que esta no coincide con las que decían tener el consejero y el presidente Azcón con el sector primario cuando prometían tantas cosas en campaña electoral pero tras dos años de sequía aún no han concedido nada, por lo que la líder de los socialistas turolenses ha preguntado desde Mirambel, localidad donde existe una necesidad imperiosa de suministro para las personas, no solo para la ganadería, “qué tiene que pasar para que habilite ayudas para momentos de excepcionalidad y emergencias”.

A su juicio, la gestión del consejero Samper y del presidente Azcón “está en barbecho”, pues faltan de llegar las ayudas de incorporación de jóvenes agricultores, de modernización, ayudas 4.0 , etc. porque éstas llevan un retraso de más de seis meses. Esta paralización de la gestión, según Pérez, aboca a muchos productores a recurrir a sus ahorros y “es inaceptable esta estéril política y que den la espalda en estos momentos de dificultad”.

De hecho, el grupo parlamentario socialista ha planteado una interpelación al consejero de Agricultura para el próximo pleno sobre cuál es el planteamiento de la política general del Gobierno de Aragón en materia agropecuaria, tras diez meses de gestión, en especial en relación con las medidas por la sequía, con los compromisos con los sindicatos agrarios y con el retraso injustificado de los pagos pendientes.

Los socialistas apuestan por que el 9 de junio se decida otro tipo de sector primario, “un sector que pueda aprovechar los recursos alienados con la sostenibilidad y el medioambiente y no el modelo que defiende la derecha y ultraderechas, cuyos frutos los estamos viendo en Aragón”, ha subrayado Mayte Pérez.

La secretaria general del PSOE de Teruel ha visitado algunas explotaciones ganaderas en Mirambel donde, según ha informado la alcaldesa y diputada regional, Mari Carmen Soler, dejará de llegar el agua corriente en unos días ante la posibilidad de que peligre el suministro de agua de boca y para mantener una reserva de agua en las balsas con el fin de cubrir las necesidades en caso de posibles incendios forestales.