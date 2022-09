PLD Space anuncia que ha completado con éxito el ensayo de misión del Miura 1, el primer cohete español que será enviado al espacio

La firma PLD Space ha anunciado este jueves por la mañana que ha completado con éxito en el Aeropuerto de Teruel el ensayo de misión del Miura 1, el primer cohete español que será enviado al espacio.

La compañía vuelve a hacer historia al realizar por primera vez en Europa un ensayo completo de una misión de vuelo de un vehículo espacial integrado. Tras superar todas las pruebas pertinentes en sus instalaciones técnicas de Teruel, el cohete está listo para su primer lanzamiento, que continúa programado para finales de 2022 desde El Arenosillo (Huelva).

Ensayo de misión de vuelo completado con éxito

Ahora sí, #MIURA1 está listo para volar

Full Mission Test successfully completed.

Now, #MIURA1 is ready to fly #VAMOSMIURA1 pic.twitter.com/sOCLbppnQd