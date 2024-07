Teruel Existe reitera su oposición a la supresión de paradas que deja a 151 localidades aragonesas, 54 de ellas en Teruel, sin autobús de transporte estatal de pasajeros

Por

El diputado y portavoz parlamentario de Aragón-Teruel Existe Tomás Guitarte ha ratificado este viernes en rueda de prensa la “total oposición” del grupo al nuevo plan concesional de transporte estatal por carretera que “suprime 151 paradas de autobús en 151 localidades aragonesas”.



Guitarte ha recordado el rechazo expresado ya por Teruel Existe durante su periodo como diputado en el Congres.”Nuestra oposición consiguió frenar este proceso”, ha señalado y ha advertido sobre el riesgo ahora de que el plan se lleve a cabo, “incluso convenciendo a algunas partes del territorio”. Por eso, ha pedido “no caer en el engaño de decir que este servicio no lo prestará el Gobierno central, y ya lo hará la Comunidad autónoma”, porque “el servicio no podrá ser el mismo ni de lejos”.



El portavoz de Aragón-Teruel Existe ha indicado que el plan previsto deja sin parada a 151 localidades “entre las que se encuentran seis cabeceras de comarca (Alagón, Borja, Utrillas, Cariñena, Daroca, Valderrobres) y 23 pueblos de más de 1.000 habitantes”, ha detallado.



Teruel es la provincia más afectada, donde perjudica a 54 municipios, 19 de los cuáles se ubican en el Bajo Aragón histórico y en la Comarca de Cuencas Mineras. Y ha puesto como ejemplo “la ruta que pasa por Teruel y Alcorisa en que, en un tramo de 112 kilómetros que atraviesa numerosas localidades, incluyendo una cabecera de comarca, no tiene ninguna parada y eso que la carretera pasa por el centro de las localidades”.



Guitarte ha explicado que “por mucho que se plantee que el Gobierno de Aragón asuma esta responsabilidad, el servicio no sería igual”, ya que se pasaría de tener una línea estatal de autobús “al que simplemente te tendrías que subir”, por otro en el que “habría que hacer transbordos, o trasladarse a otras localidades, presumiblemente por medios propios”.



Esto significaría “un peor servicio” para la población, mayores tiempos de desplazamiento y, además “no produciría mayor sostenibilidad si no al contrario, ya que se generan más traslados en vehículos particulares”.



“El autobús es el único medio que permite paradas en todas las localidades”, ha indicado Guitarte, quien ha recordado la propuesta de Aragón-Teruel Existe de crear las paradas “bajo demanda” aprovechando las posibilidades que ofrecen “las nuevas tecnología de comunicación”, que agilizarían los tiempos.



Guitarte ha reprochado al Gobierno central que estas medidas “no van en la línea del equilibrio y la cohesión territorial que dicen perseguir”, y le ha exigido que “cumpla con la provincia de Teruel y cumpla con el Aragón despoblado”.