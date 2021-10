Capital Energy se muestra dispuesta a financiar proyectos locales

Capital Energy, empresa promotora del Clúster eólico del Matarraña -formado por los parques Paucali, Céfiro, Argestes y Arlo, de 504 MW de potencia total instalada- quiere “destinar anualmente parte de los beneficios que produzcan sus cuatro parques a la puesta en marcha de iniciativas que favorezcan el desarrollo del entorno rural y potencien la actividad económica de la zona”. Para ello, la empresa consensuará “cada iniciativa con los municipios, en función de las necesidades” de cada ayuntamiento, según informó un portavoz de la empresa.

La misma fuente anunció que la compañía buscará “soluciones para disminuir la factura eléctrica a los vecinos de las localidades en los que se ubiquen sus instalaciones”. Además, la compañía energética estaría dispuesta a poner en marcha “otras acciones para impulsar el tejido empresarial en el ámbito local”. Su grado de compromiso, señaló este portavoz, “irá en función de la energía generada en el municipio y de la cantidad de habitantes del mismo”.

La empresa sigue considerando que “no hay unanimidad” en la Comarca del Matarraña en relación a los proyectos eólicos que promueve en este territorio, a pesar de que el pleno de la institución se manifestó en contra de ellos sin ningún voto en contra ni ninguna abstención la semana pasada. Esta misma fuente recordó que “los vecinos de Mazaleón se han posicionado a favor” de sus proyectos y que “más del 50% de la capacidad (de este Clúster) se prevé instalar” en las comarcas del Bajo Aragón y Bajo Aragón Caspe, donde “se ha apoyado abiertamente nuestros proyectos”.

Alegaciones

En relación a las alegaciones presentadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Clúster del Matarraña y que se han hecho públicas en los últimos días, la misma fuente enfatizó que “todos los aspectos medioambientales y de impacto visual y sonoro que se mencionan en las alegaciones están recogidos en el EIA. No obstante, añadió, será el Ministerio para la Transición Ecológica el que “tendrá que analizar y valorar todas las cuestiones” que se ponen de manifiesto en los escritos de los ayuntamientos del Matarraña, algunos de los cuáles (Fórnoles, Ráfales, La Portellada, La Fresneda, Valdeltormo y Valjunquera) ya han informado desfavorablemente a la implantación de las lineas de alta tensión e instalación de los aerogeneradores eólicos en sus términos municipales.

Aún así, esta misma fuente considera que son “rotundamente falsas” algunas de las argumentaciones de las alegaciones, ya que el EIA “incorpora tanto medidas preventivas, que se priorizarán en todos los casos para evitar cualquier impacto, como correctoras y compensatorias, para los pocos supuestos en los que se prevé una afección, que siempre sería mínima”. Entre estas afecciones, añade, se tienen en cuenta las que se producen sobre fauna, aves y quirópteros, así como sobre la Red Natura 2000, puesto que “hay anexos específicos centrados en estas cuestiones”.

Por otro lado, este portavoz de Capital Energy recordó que el EIA contempla la puesta en marcha de un Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, que estará vigente en las fases de construcción y operación de los parques”, y en cuanto al impacto acústico “ha sido evaluado en un estudio específico que analiza los sonidos emitidos en la construcción y operación de los parques y que concluye la compatibilidad de estas instalaciones con los niveles exigidos para preservar la salud humana y de la flora y la fauna en todas las fases de los proyectos”.

Prácticamente todos los escritos de alegaciones presentados desde el territorio -los de la Comarca y ayuntamientos- mencionan las afecciones que provocará la construcción y explotación sobre el patrimonio arqueológico, artístico e histórico. Sobre esta cuestión, un portavoz de la empresa dijo que “se solicitó, a las autoridades pertinentes la autorización de prospecciones arqueológicas en las comarcas del Matarraña, el Bajo Aragón y el Bajo Aragón-Caspe en marzo de este año” y que “actualmente, la compañía está esperando a que los organismos competentes autoricen esta instancia para poder llevar a cabo las prospecciones y cumplir con la normativa”.

En relación a la disponibilidad de recurso eólico en la comarca, aspecto que se pone en cuestión también en las alegaciones por no quedar identificada en el EIA ninguna torre de medición que permita determinar la cantidad de viento disponible, desde la empresa también señalan que esta es una cuestión de la que no debe informarse en un estudio ambiental.

Turismo

La misma fuente considera que no está demostrado que los parques eólicos supongan una traba al desarrollo turístico, como también se alega desde el Matarraña. En este sentido, el portavoz de Capital Energy añadió que “el perfil de visitantes que reciben estas comarcas se ajusta a personas con una marcada conciencia medioambiental, a las que, en ningún caso, el desarrollo de energías renovables impediría considerar estas zonas como destinos preferentes”. En este sentido, enfatiza la misma fuente, “creemos que nuestros proyectos podrían servir para reforzar ese binomio que conforman turismo y sostenibilidad, partiendo desde el compromiso de la compañía y de las comarcas con la transición ecológica y justa”. No en vano, señala que hay ejemplos en España de que esto es así, como es el caso de Morella (Castellón) o Medina Sidonia (Cádiz), que constituyen “ una prueba irrefutable de que la instalación de parques eólicos no ha limitado el desarrollo turístico”.