El PSOE de Alcañiz lamenta la falta de información del equipo de gobierno sobre los derribos en la calle Trinidad

Tras conocer, este miércoles y a través de los medios de comunicación, que una nueva vivienda va a ser derruida en el barrio de Santiago debido a las filtraciones de agua que se produjeron en los últimos meses en esa zona, el PSOE de Alcañiz ha lamentado la falta de información y transparencia por parte del equipo de gobierno PP-VOX-PAR sobre este asunto, al mismo tiempo que han mostrado su solidaridad con los afectados por estos derribos.

“La falta de transparencia y la ausencia de información es la tónica desde que comenzó la legislatura. El actual equipo de gobierno, con su alcalde a la cabeza, no informa a la oposición de cuestiones tan importantes como ésta. No sabemos qué está sucediendo ni cómo se va a proceder a solucionar este problema. Tampoco sabemos quién va a asumir el coste de estas actuaciones”, ha afirmado el portavoz del grupo municipal socialista, Ignacio Urquizu.

Además, el PSOE de Alcañiz considera urgente convocar una comisión de obras y urbanismo donde se informe al resto de grupos políticos. “Lo que estamos viviendo desde hace un año, no tiene precedentes. Antes, los alcaldes informaban y convocaban reuniones en el ayuntamiento para informar de cuestiones importantes al resto de grupos municipales. Hoy ni se nos llama ni se nos convoca. Hay una ausencia total de diálogo y comunicación fluida. Estamos ante un equipo de gobierno y un alcalde que no tiene ninguna consideración respecto del resto de grupos políticos. Lo más urgente ahora es convocar la comisión donde abordar esta problemática para que seamos informados y, en la medida de lo posible, alcanzar consensos ante un problema de esta gravedad”, ha continuado Ignacio Urquizu.

Lo que más preocupa el PSOE-Alcañiz es que todas estas decisiones se están realizando como reacción a la situación de filtraciones de agua, pero no hay ninguna planificación. “Sospechamos que el actual equipo de gobierno PP-VOX-PAR no han desarrollado ningún plan de actuaciones para resolver este problema. Toman decisiones sin ninguna planificación y sin ningún diálogo. No sabemos a dónde quieren ir con cada derribo y cuál es el plan que hay detrás”, ha reflexionado el portavoz socialista.

Finalmente, el grupo municipal socialista quiere expresar toda su solidaridad con las familias afectadas. Sabemos que están pasando por momentos muy difíciles. Por ello, “desde el grupo municipal del PSOE de Alcañiz les transmitimos todo nuestro apoyo y ánimo. Somos conscientes de lo que significa perder una vivienda y numerosas pertenencias, puesto que esto ya lo vivimos hace unos años en nuestra ciudad con los vecinos del cerro. Por ello, nos ponemos en su lugar y sólo podemos expresar nuestra solidaridad con unas personas que están pasando unos momentos muy complicados”, ha concluido Ignacio Urquizu, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alcañiz.