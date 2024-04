Frenazo a la instalación en Andorra de Refinasol tras su renuncia a 15,7 millones del Perte VEC para la refinería de cobalto

No tira la toalla

Carácter estratégico

Frenazo a la instalación en Andorra de la empresa Refinasol Battmat SL, un proyecto que pretende refinar cobalto como componente esencial y estratégico en Europa para la fabricación de las baterías de los vehículos eléctricos, con una inversión inicial prevista de 105 millones de euros y la creación de 46 empleos directos. Tras obtener el año pasado 15,7 millones de euros en ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), acaba de renunciar a la subvención por no lograr la financiación necesaria para hacer frente al aval que exige el Ministerio de Industria y Turismo.Refinasol Battmat desiste de una ayuda millonaria otorgada por la categoría A del Perte VEC, relativa a proyectos de producción de baterías del vehículo eléctrico, por “un problema en la financiación”, reconoció el consejero delegado (CEO) de la compañía, Josep Peret. El directivo lamentó que las conversaciones con un inversor importante “se rompieron en el último momento”. De modo que “no pudimos presentar el aval que requería el Perte VEC”, lamentó, estipulado en el 80% de la cuantía adjudicada.Cabe recordar que en octubre de 2023 la adjudicación provisional de la segunda convocatoria de subvenciones del Perte VEC apenas aportó 100 euros a la compañía, que alegó y comprometió un mínimo de 105,1 millones de euros de inversión en el Parque Empresarial de Andorra (PEAN) para acceder a una ayuda de la que no se beneficiará.No obstante, Peret aseguró que “hemos vuelto a retomar el tema y estamos terminando de reconducir la situación”, por lo que “la financiación está muy cerca” con este mismo inversor extranjero.Preguntado por si haber tenido que renunciar a esta subvención afecta a los planes de Refinasol de instalarse en Andorra, Peret dijo que “el primer paso es la financiación”. Cuando la tengan y puedan mostrar “músculo” económico suficiente para avalar las subvenciones, “hay distintas opciones encima de la mesa”, como presentarse a nuevas convocatorias de Perte previstas o acceder a los “Incentivos Regionales”, ayudas financieras que concede la Administración General del Estado a la inversión productiva para fomentar la actividad empresarial en regiones desfavorecidas. También podría acceder a ayudas de Transición Justa.Pero estas cábalas no servirán de nada si no entra un nuevo accionista que se sume a esta empresa participada en este momento por inversores españoles y británicos de los grupos Solve Energy y Refinasol Holdings. “Probablemente va a entrar un socio nuevo que va a aportar parte importante de capital. Será alguien grande, pero no podemos adelantar nada”, dijo Peret.El CEO defendió el carácter estratégico de una planta que ha sido declarada de Interés Autonómico por el Gobierno de Aragón. Sería la primera refinería de cobalto que se construiría en el suroeste de Europa. Aportaría el 50% de la producción europea. El total de producción ascendería a 10.680 toneladas anuales de cobalto, 5.400 de níquel y 910 de manganeso, teniendo en cuenta las tres líneas de refinado.En este momento, estos componentes son fundamentales para la fabricación de baterías, pero “los mercados cada día van más rápidos y el tiempo vuela”, advirtió Peret, quien mostró interés por empezar “lo antes posible” a trabajar en esta planta que se dedicaría también al reciclaje de baterías que queden obsoletas.“Fábricas de baterías tenemos unas cuantas, pero de transformación de materia prima y cobalto en Europa hay pocos puntos, y en España ninguno. El 80% del cobalto está en manos de China y nuestro proyecto es una forma de asegurar disponibilidad”, defendía Peret en una entrevista concedida a DIARIO DE TERUEL en noviembre de 2023. En concreto, en esta industria se transformaría hidróxido de cobalto en sulfato de cobalto para los cátodos (electrodos negativos) de las celdas –o pilas– de baterías NCM para la automoción, con buena capacidad y rapidez a la hora de cargar. Es por ello que tiene alta demanda en la industria.En la rueda de prensa en la que informó de la declaración de interés autonómico , la consejera de Economía, Mar Vaquero, destacó que Refinasol aspira a invertir en total 270 millones de euros, con una previsión de 134 empleos directos –46 al comienzo en 2026– y más 400 indirectos.El Ejecutivo aragonés explicó también que las instalaciones se ubicarán en dos zonas diferentes del PEAN que suman 462.000 metros cuadrados.