Monteagudo, Vildósola y Torcello se suman a la baja de Jovanovic por covid en el CV Teruel

Dos nuevos positivos en la plantilla del Club Voleibol Teruel complican la eliminatoria de octavos de final del conjunto naranja. A la baja por coronavirus de Mian Jovanovic, detectada el sábado instantes antes de que hubioera emprendido vieaje la expedición turolense para disputar el partido de Superliga contra Melilla, este lunes se han confirmado los contagios del central Joaquín Monteagudo y el receptor Mariano Vildósola. A las tres ausencias se suma, por el momento, la del segundo entrenador Maxi Torcello apenas 72 horas antes del partido continental.



El presidente del CV Teruel, Carlos Ranera, informó de que este lunes por la mañana se practicaron “pruebas a todos los jugadores y técnicos” en la que se detectó el positivo del segundo entrenador Maxi Torcello, por lo que el primer técnico naranja se ha “aislado en su domicilio”. Ranera trasladó, además, “la confirmación de que Joaquín Monteagudo es positivo y Mariano Vildósola también”, con lo cual, dijo el presidente, el equipo llega “justito para afrontar el partido del miércoles”.



Sobre este punto, Ranera afirmó que “la reglamentación es clara y concisa. Hasta con ocho jugadores se podría disputar el encuentro porque si no, no hay aplazamiento posible en competición europea y supondría la eliminación inmediata”. En este escenario, Ranera manoifestó con estoicismo que “con lo que tenemos saltaremos a la pista” e hizo hincapié en que “ahora más que nunca necesitamos el apoyo de la afición” porque el equipo está convencido de que “con el respaldo de la afición cualquier hazaña es posible en Los Planos”. El directivo apostó por vivir “una de esas noches históricas que nos permitan pasar a cuartos de final de otra competición europea”.



Mientras tanto, el presidente confió en la reincorporación del receptor venezolano y capitán del equipo Thomas Ereú y del opuesto Andrés Villena después de haber superado la enfermedad. “los ha llevado entre algodones el cuerpo técnico perpo pensamos que con el descanso del fin de semana (tras la suspensión del partido contra Melilla por el cpositivo de Jovanvic) podrán estar a la órdenes de Miguel (Rivera)”.



Con nueve jugadores de la plantilla plantilla, no se descartó la posiblidad de reclutar a algún juvenil.