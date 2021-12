Guillermo Navarro, autor de la portada de la revista Teruel, Tierra, Trufa: “Es difícil asociar ideas a una ilustración y que se entiendan a la primera”

Por

La revista Teruel, Tierra, Trufa, que edita este periódico coincidiendo con la celebración este fin de semana de Fitruf 2021 en Sarrión, es un diseño del estudiante de cuarto curso del Grado de Bellas Artes en el Campus de Teruel Guillermo Navarro. Fue una de las 34 obras realizadas para la exposición Los Ojos de lo rural, que organizó Agujama en colaboración con la Facultad de Bellas artes y DIARIO DE TERUEL. Con la muestra se pretendía hacer una reinterpretación de las portadas publicadas por el periódico provincial en temas vinculados a la despoblación y analizar el problema desde una óptica positiva. Los trabajos se expusieron por primera vez en Mora de Rubielos y el objetivo es que itinere por diferentes lugares.



-¿Eligió la temática o le tocó por sorteo?



-Las portadas se sortearon y me tocó esta de la trufa y dos más. Hice dos diseños, pero dediqué mucho tiempo a la de la trufa porque pensaba que al final solo se iba a escoger una.



-¿Cómo fue el proceso creativo?



-Tuve clara la idea desde un primer momento, quería ser bastante claro y directo, en el diseño queda claro el significado del cartel. La noticia era la presencia femenina en el sector de la trufa y no quería hacer mucho hincapié sino de forma subyacente, se materializa con el morado que es el color del feminismo. La mano podría ser de hombre o mujer, pero lo importante es la postura de la mano, que es de ofrecimiento, y lo que hay detrás es el patrón de la trufa, lo que se ve dentro si la cortas por la mitad.



-¿Es complicado hacer una única ilustración de un tema tan amplio como el peso de la mujer en el sector de la truficultura?



-Lo relativamente difícil cuando tienes que ilustrar algo es ser claro, no dar muchas vueltas y ser específico, si por ejemplo quieres hablar de economía es difícil pasmarlo sin hacer alusión a todos los elementos que le rodean. Al final el artista captura un momento, tienes que explicar la mayor cantidad de cosas con el menor número de elementos. Nosotros en Bellas Artes normalmente trabajamos mediante conceptos que van ligados unos a otros y también a unas ideas. Yo cogí trufa y mujer ligado a feminismo. Esto se traduce a que tenía que meter algo de trufa y lo hice de forma referencial, con la trufa en la mano y también a través de la trama del fondo. Tenía que hacer referencia a la mujer en el sector de la trufa, pero eso no lo aplico de forma directa, como en el caso de la trufa, sino indirecta a través del color. La mano no se distingue si es de hombre o de mujer, pero intenté plasmar una mano que hubiera trabajado en el campo. Busqué plasmar conceptos de forma directa, sin dar rodeos, es una de las cosas más difíciles que hay, porque recurrir a la figuración no digo que sea lo más sencillo, porque requiere elevados conocimientos de dibujo, de anatomía... pero es más complicado asociar ideas y conceptos y que el espectador los entienda a la primera.



-¿Qué materiales utilizó?



-Trabajo sobre todo en digital, porque el proceso es más rápido y así no se modifican los colores durante el proceso. Suelo trabajar con Photoshop y parto de bocetos muy sucios, con muchas líneas, y luego ya voy simplificando. De hecho este se uno de mis trabajos más limpios, en otras creaciones trabajo más con texturas para dar más realismo y similitud, pero esto es un trabajo de ilustración pulcra, un diseño por sustracción en el que se ha eliminado todo elemento que molesta a la vista y no aporta nada.



-¿Gustó a sus profesores y compañeros el trabajo realizado sobre la trufa para participar en la exposición 'Los Ojos de lo Rural'?



-A la profesora que nos lo encargó, Elia Torrecilla, le gustó mucho.



-¿Y está contento con el resultado de la exposición y la opinión del público que ha acudido a visitarla en los lugares donde se ha expuesto?



-Yo no pude ir a Mora de Rubielos, pero a los compañeros que estuvieron les gustó bastante. No soy mucho de ir a eventos pero la exposición tuvo un buen recibimiento y un buen resultado, fue mucha gente a verla.



-La Facultad de Bellas Artes está plenamente integrada en la ciudad y realiza constantes trabajos con diversos colectivo. ¿Qué opina al respecto?



-Es algo muy bueno, algunos profesores, como Silvia Hernández, hacen mucho hincapié en que hagamos trabajos enfocados hacia una futura vida laboral y este trabajo de hacer una ilustración a partir de una noticia fue uno de ellos.



-Usted es de Zaragoza. ¿Había reparado antes de llegar a Teruel en la problemática de la despoblación?



-No es una problemática con la que esté familiarizado, pero sí en temas económicos y de políticas y soy consciente de la situación, lo que pasa es que mi opinión no suele ser muy popular dentro del imaginario colectivo sobre las soluciones y cómo abordar el problema.



-¿Y cuál es su opinión?



-No se ofrecen los suficientes incentivos para que la gente acuda a un pueblo o a una ciudad despoblada, si quieres que alguien vaya a un sitio debes darle un incentivo y que cuente con suficientes servicios, como hospitales. Hay una carencia de incentivo económico. Teruel tiene muchos problemas urbanísticos de cómo se organiza la ciudad pero a nivel turístico ofrece muchas posibilidades. El principal problema es que no se hace un análisis de porqué se está yendo la gente ni de porqué quiere vivir la gente en el centro de Madrid.



-¿En qué está trabajando ahora?



-Ahora estoy con varias cosas, un diseño de una revista y también de un videojuego, estoy con los personajes y analizando cómo se va a fundamentar el juego.