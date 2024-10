Manuel Gimeno, portavoz de Sylvesterra: "La gran mayoría de las setas que se comercializan ahora proceden del furtivismo”

Por

La Asociación de Recolectores Silvestres de los Montes de Teruel (Sylvesterra) acaba de constituirse con el objetivo de mejorar la situación laboral de las personas que ejercen esta profesión, de proteger a los profesionales ante el furtivismo y de revalorizar los productos con origen. El portavoz, Manuel Gimeno, añadió que entre sus propósitos está la constitución de una cooperativa para comercializar y procesar bajo una misma marca setas, plantas, flores, frutos y bayas, entre otros.



-¿Con qué objetivo nace la Asociación de Recolectores Silvestres de los Montes de Teruel?

-Surgimos por la necesidad de defender los derechos de los recolectores silvestres y de buscar acciones conjuntas con los organismos públicos en beneficio de la profesión de recolector. Lo que intentamos es sensibilizar a la sociedad ante un problema que tenemos porque el recolector está en una situación muy precaria. Es una profesión muy dura y necesitamos que se revalorice y que se pueda desestacionalizar la actividad para que pueda trabajar durante todo el año. Queremos defender su carácter profesional e incluso se podría hablar de luchar contra el intrusismo. También pretendemos dar a conocer los productos que hay en la zona y promocionarlos. Ahora somos 6 socios repartidos por la provincia. Hay gente de Teruel, Tramacastilla, Gea de Albarracín y Calamocha.



-¿Cuáles son los primeros pasos que han dado?

-Una vez constituidos, hemos solicitado permisos para aprovechamientos y para constituir la cooperativa y hemos empezado a negociar también con propietarios forestales para ofrecerles un servicio de recolección porque hay un recurso en el monte que muchas veces no aprovechan. Para nosotros, están dejando que se pudra dinero en el monte. Queremos crear sinergias con los propietarios y poder trabajar conjuntamente y en beneficio de ambos.



-¿Van a trabajar bajo una marca conjunta?

-Ahora mismo estamos con Setas de Origen Sierra de Albarracín, que son sólo setas recolectadas aquí. Es darle un valor añadido a un producto local. Un comensal de un restaurante no se va a comer una seta cualquiera, se va a comer una seta que se ha recogido en Albarracín, por unos recolectores que protegen su monte, que lo aman y que encima lo hacen bajo un criterio de sostenibilidad.



-¿Se trata solo de la recolección o también de la transformación de esos productos?

-Desde la asociación queremos que los recolectores puedan coordinarse y montar su propia empresa. Por eso, en la siguiente fase se creará una cooperativa de productos silvestres para, a partir de ahí, poder comercializar, procesar o lo que se tenga que hacer.



-¿Qué productos tienen mayor salida comercial?

-Ahora mismo, las setas, pero porque no hemos introducido otros. Como acabamos de constituirnos, estamos ahora mismo solicitando permisos para el aprovechamiento de plantas. Creemos que va a tener muy buen acogido la planta silvestre, porque los chefs van buscando productos nuevos y esto es un producto silvestre de una zona en concreto.



-Son esas plantas que comían nuestros ancestros...

-Ancestralmente fuimos recolectores, formaban parte de nuestra dieta original y hasta no hace tanto. Queremos reintroducirlas y recuperar nuestros viejos hábitos.



-¿Cuál es la principal traba para trabajar como recolectores profesionales?

-El inconveniente sobre todo proviene de que no podemos trabajar en más de una localidad porque si no estás empadronado no te dan permisos comerciales. Hemos comprobado mediante abogados que eso no es legal. Vamos a luchar por eso también, a hablar con los propietarios, a decirles que nos concedan permisos para poder trabajar porque lo que queremos es ejercer una profesión que para nosotros es digna.



-En la mayoría de los casos, ¿es su actividad laboral principal o un complemento?

-Queremos hacer todo lo que sea posible para eliminar la temporalidad y que se pueda trabajar todo el año, ya no sólo con las setas sino introduciendo otros productos silvestres, como plantas comestibles, flores, frutos, bayas... todo lo que se pueda comer.



-¿Hay que hacer frente a la recogida ilegal y al furtivismo?

-Exactamente, hay bastante intrusismo en este sector. De hecho, yo creo que la gran mayoría de las setas que se comercializan vienen del furtivismo, no vienen de explotaciones de aprovechamiento ni son recolectadas con una regulación. Queremos acabar con eso y así también se revalorizará un poco más el trabajo que hacen de forma profesional y legal los que lo quieren hacer.



-También es una actividad muy condicionada por las condiciones meteorológicas...

-Por eso lo importante es poder conseguir permisos comerciales en otros lugares, donde otros años sean buenos y no lo sean aquí. Lo que queremos es luchar por eso, por desestacionalizar la recolección y descentralizarla para que se pueda trabajar por todo el país o fuera incluso si se diera la situación. En España hay suficiente diversidad climática, geológica y paisajística como para poder hacer de la recolección silvestre una profesión.