Aeropuerto Teruel: historia de éxito incuestionable en diez años

El aeropuerto de Teruel es una historia de "éxito incuestionable" que gracias a la apuesta de sus impulsores como infraestructura industrial ha logrado en apenas diez situarlo a la vanguardia tanto por su capacidad como por sus proyectos de futuro en el ámbito aeronáutico y aeroespacial.Una idea que nació en 2003 "entre el escepticismo y la incredulidad" y que "gracias al acierto original de decidir que no teníamos que empeñarnos a en que no fuera lo que no podía ser sino, desde el principio, especializarlo en lo que hoy es, un aeropuerto industrial, ha sido posible el éxito", ha destacado el consejero de Vertebración del Gobierno de Aragón, José Luis Soro.Declaraciones que ha realizado ante los medios junto al presidente de Aragón, Javier Lambán, antes de participar en los actos de celebración del décimo aniversario de este aeropuerto que dirige Alejandro Ibrahim y que tiene entre sus principales socios a la empresa Tarmac."Tras dar los primeros pasos en la dirección correcta luego es muy fácil andar el camino", ha reconocido Soro de este aeropuerto especializado en el estacionamiento, reciclado y pintura de aviones y que también ha atraído ahora a otras empresas pioneras que lo han situado en "vanguardia" de proyectos relacionados con drones o cohetes y en el que trabajan 350 personas y otras 150 que propiciará el recién inaugurado hangar para el mantenimiento de dos Airbus A-360 a la vez, el más grande de sus características en España.Un éxito en el que, ha recordado el consejero, también ha sido "clave" el consenso en el seno del Consejo Rector, que preside, y que está formado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel, y la colaboración con el Estado a través del fondo de Inversiones de Teruel con el que se han financiado los proyectos.Aspectos que hacen de esta infraestructura un "ejemplo de gestión razonable, eficiente y eficaz de los recursos públicos y de la colaboración entre administraciones", ha destacado Soro.Sin negar que ha habido "momentos de dificultad", para el presidente de Aragón la de este aeropuerto es "una historia de éxito incuestionable" y una fuente de generación de empleo, que requiere, no obstante, "continuar y perseverar y ensanchar los horizontes" para "ir más allá del reciclado de aviones con otras funciones".En este sentido ha vuelto a recordar el interés de convertir esta infraestructura en "estratopuerto" y banco de prueba de cohetes a través del PERTE aeroespacial, al que concurren PLD Space, que ha diseñado un proyecto de microsatélites, y Sceye, operador de HAPS (pseudo satélites de alta altitud, según sus siglas en inglés), empresas a las que recientemente Lambán se comprometió a apoyar.El Gobierno de Aragón también negocia con la Universidad de Zaragoza la creación de un grado de aeronáutica compartido con la Uned en un tipo de enseñanza semipresencial.Con 82,8 millones de euros invertidos desde 2007, el aeropuerto de Teruel continúa en expansión y una previsión en los próximos cuatro años de llegar a un millar de puestos directos en las empresas instaladas y otros 1.800 de puestos indirectos.Esta semana, el Consejo de Gobierno de Aragón también aprobó el Proyecto de Interés General para la ampliación de este aeródromo en casi 195 hectáreas destinadas al estacionamiento de larga duración de aeronaves, con la que aumentará en más de un tercio la superficie total y que requerirá una inversión de 31,6 millones de euros.

El Aeropuerto de Teruel abrió al tráfico hace una década, aunque el proyecto nació "mucho antes, al menos diez años antes", ha relatado José Luis Soro, recordando que en el año 2003, durante con Marcelino Iglesias en la Presidencia de la Comunidad Autónoma, los consejeros Javier Velasco y Alfonso Vicente, impulsaron su creación.

A este respecto, Javier Lambán ha precisado que la inversión en esta infraestructura ascendió a cerca de 42 millones durante el mandato del también socialista Marcelino Iglesias, con el Partido Popular fueron seis millones; mientras que el Gobierno PSOE-CHA (2015-2019) y, a partir de 2019 hasta la actualidad, con la el cuatripartito --PSOE, Podemos, CHA, PAR-- se ha igualado la cifra de 42 millones.

"Su creación estuvo entre el escepticismo y la incredulidad, aunque gracias al acierto original de decidir que no había que empeñarse en que fuera lo que no podía ser, sino dar lugar a un aeropuerto industrial, ha sido posible el éxito", ha rememorado el consejero autonómico.

Soro ha continuado elogiando el "acierto del proyecto", muy especializado en el estacionamiento, reciclado o pintura de aviones. Además, ha remarcado que la presencia y constante atracción de empresas ha permitido situar a las instalaciones turolenses en la vanguardia en drones o cohetes.

Ha considerado que otra de las "claves del éxito ha sido el consenso en el seno del Consejo Rector", formado por el Gobierno de Aragón (60 por ciento) y el Ayuntamiento de Teruel (40 por ciento); así como la colaboración con la Administración General del Estado, sobre todo a través del Fondo de Inversión de Teruel (Fite), ya que es la herramienta a través de la cual se ejecutan la mayoría de las obras.

Además de Tarmac Aerosave, que desde 2012 se dedica al aparcamiento de aeronaves de larga estancia, en el Aeropuerto de Teruel están instaladas empresas como PLD Space, con su banco de ensayos de cohetes; Airbus Operations, almacenaje y ensayos no destructivos de materiales aeronáuticos; Delsat, de drones; Elson, de investigación y drones; BP, de gestión de sistemas de combustible aviación; ECO OIL, de reciclado de plásticos; IAC, de pintura para aeronaves; y, en breve, Sceye, de dirigibles HAPS.