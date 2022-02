El embalse del Arquillo tiene 2,5 Hm3 menos agua que hace un año pero está al 81% de su capacidad

Por

La ausencia de precipitaciones en el mes de enero se ha notado en el embalse del Arquillo de San Blas, dependiente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que al comenzar febrero cuenta con 2,5 hectómetros cúbicos menos de agua que en las mismas fechas de hace un año. No obstante, se encuentra al 81% de su capacidad, un nivel normal para esta época del año, muy por encima del 44,8% en que se sitúa la reserva hídrica del país como media.



La diferencia tan importante con respecto a hace un año, cuando el Arquillo inició febrero con 19,58 Hm3, se debe a que entonces el pantano se situó en su máximo histórico para esta época del año a consecuencia del deshielo de las fuertes nevadas que se produjeron en enero.



Al comenzar este mes de febrero, según los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), de la que depende este embalse, en el Arquillo de San Blas había almacenados 17,03 Hm3 de agua, lo que supone que se encuentra a un 81% de su capacidad.



Aunque ese porcentaje está lejos del 93,2% que alcanzó hace un año, el mismo se encuentra en niveles parecidos a lo que como media suele almacenar la presa en esta época del año en un ejercicio normal, no así en periodos de sequía, como pasó en 2002, entre los años 2006 y 2008, en 2013, y entre 2015 y 2018.



A uno de febrero el embalse del Arquillo tenía almacenados 17,03 Hm3 de agua, algo menos que cuando comenzó el año hace un mes. A principios de enero el agua embalsada en este pantano era de 17,35 Hm3, con lo cual el dato indica una disminución del 0,3% en la última semana.



En el conjunto del Estado los embalses disminuyeron su capacidad total, como media, un 0,4% en la última semana, con lo cual en términos porcentuales la pérdida fue también superior con respecto a la presa turolense en 0,1 puntos. En cambio hay que tener en cuenta que el Arquillo duplica, también en términos porcentuales, la reserva de agua que tiene en comparación con la media del resto de embalses españoles, puesto que está al 81% de su capacidad cuando la reserva hídrica estatal es del 44,8%.



Este es un dato que se mantiene estable en el Arquillo durante los últimos meses, con una reserva de agua muy superior a la que presentan no solo como media los embalses de todo el país, sino también los de la cuenca del Júcar, a la que pertenece esta presa ubicada en el barrio turolense de San Blas.



El Miteco informó este martes pasado al comenzar febrero que la reserva hídrica española está al 44,8 por ciento de su capacidad total, y los pantanos del país almacenan en este momento 25.131 hectómetros cúbicos de agua, habiendo disminuido en la última semana en 204 hectómetros cúbicos, que es el 0,4% de la capacidad total actual de los embalses.



Las mismas fuentes indicaron que las precipitaciones fueron escasas en la vertiente Mediterránea y prácticamente nulas en la vertiente Atlántica, siendo Santa Cruz de Tenerife con 29,2 litros por metro cuadrado donde se registraron las precipitaciones máximas.



La peor situación la presentan las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y Segura, además de la del Guadalete-Barbate. En la primera la situación es crítica al encontrarse sus embalses a solo el 28,6% de su capacidad, mientras que en la cuenca del Guadiana están al 30,5%, en la del Guadalete-Barbate al 30% y en la del Segura al 35,2%.



En la cuenca del Júcar, a la que pertenece el Arquillo, los embalses están al 54% de su capacidad, mientras que en la Cuenca Mediterránea Andaluza se sitúan al 30,8%.



En torno a la media de su capacidad se encuentran las cuencas del Miño-Sil, que está al 53,8%, la del Duero al 49,1%, y la del Tajo al 46%, así como las Cuencas internas de Cataluña, al 57,2%, además de la ya citada del Júcar a la que pertenece el Arquillo. Las cuencas con mayores reservas hídricas son las internas del País Vasco, con el 95,2%, y la Cantábrico Oriental que se encuentra al 87,7%.