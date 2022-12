El Gobierno defiende que Sevilla sea sede de la Agencia Espacial por sus conexiones

Por

El Gobierno defiende, ante las críticas, la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial, a la que optaba Teruel, y de A Coruña, a la que aspiraba Zaragoza, para albergar la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) por las buenas conexiones de transporte de las que gozan ambas ciudades.



Estas ubicaciones no solo son ciudades experimentadas, sino que también son accesibles y cuentan con buena conectividad, subrayan en el entorno del Ejecutivo.



En el Gobierno defienden que éste haya sido uno de los criterios en la elección con el argumento de que "no se puede llevar a los astronautas en autobuses" a poblaciones con peores comunicaciones.



El Ejecutivo responde así a las críticas que llegan tanto desde autonomías del Partido Popular, como de los representantes de la España Vaciada, que reprochan que los criterios fijados dejasen fuera a territorios despoblados precisamente porque se exigía conexión de AVE o aeropuertos internacionales.



En el Partido Popular hay dirigentes que están de celebración, como los presidentes de Andalucía y Galicia, y otros que ponen en duda tanto el intento de descentralizar una industria espacial ya consolidada -es el caso de la Comunidad de Madrid- como la transparencia en la elección.



La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es contraria a que Madrid pierda presencia institucional, pues considera que se está descapitalizando a la capital.



En cambio, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que respaldaba la candidatura de San Javier, sí es partidario de la descentralización y lo que denuncia es el criterio político en la elección porque Sevilla y A Coruña tienen alcaldes del PSOE.



La dirección nacional del PP apunta por su parte a la falta de transparencia en el proceso de decisión ya que se conocían los criterios pero no el valor de cada uno de ellos. Además, en el entorno de Alberto Núñez Feijóo, restan importancia a que Ayuso haya confrontado con Andalucía a causa de la Agencia Espacial.