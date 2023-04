El PSOE promoverá un autobús urbano para acceder al nuevo hospital de Teruel y a las zonas industriales

“Los servicios públicos deben adaptarse a las personas y no al contrario”, ha constatado la candidata socialista a la alcaldía de Teruel, Rosa López Juderías, ante la incertidumbre que han planteado diversos colectivos sobre el servicio de autobús urbano hacia el nuevo hospital de la capital. “El PSOE apuesta por el uso del transporte público para el nuevo hospital de Teruel en El Planizar. Pero no solo para este nuevo equipamiento. Existe una clara demanda de autobús urbano para acceder al Polígono Industrial La Paz que no se cubre con los servicios actuales y que, claramente, hay que satisfacerla. Del mismo modo, implantaremos servicios a las nuevas zonas industriales de la ciudad, como Platea o el Aeropuerto de Teruel para que quienes trabajan allí dispongan de una alternativa al vehículo particular”, ha manifestado López Juderías.

La candidata socialista ha insistido en que Teruel necesita analizar bien los datos disponibles para adaptar los servicios públicos a las demandas de uso. “Recopilando datos de los usuarios en función de sus movimientos, sus hábitos, dónde viven y dónde trabajan o el tiempo que necesitan para realizar los trayectos, se pueden optimizar los recursos. Debemos tener la capacidad de hacer más con menos, controlando los costes de prestación del servicio con vehículos sostenibles y satisfaciendo las demandas del usuario con modelos predictivos”, ha valorado López Juderías.

El aparcamiento del nuevo hospital de Teruel dispondrá de casi 800 plazas, una capacidad más que suficiente si el Ayuntamiento de Teruel hace bien su trabajo y establece un servicio de transporte eficiente, según la candidata socialista. “Es muy importante la intermodalidad. Tenemos que favorecer el uso coordinando de los horarios del autobús urbano con la llegada de pasaje a las estaciones de Renfe y de autobuses interurbanos. Del mismo modo, hay que favorecer dentro de la red del autobús de Teruel los transbordos gratuitos y, sobre todo, eficaces para reducir las esperas al máximo”, ha manifestado la alcaldable del PSOE.

Barrios rurales

El Ayuntamiento de Teruel ha puesto en marcha hace unas pocas semanas el servicio de autobús a los barrios rurales y, para el PSOE, es un ejemplo de la poca eficacia del equipo de Emma Buj, ya que se debería haberse hecho un análisis previo de las necesidades reales y concebir el sistema de transporte de una manera global aprovechando todos los medios disponibles: autobús, taxi y vehículos particulares. “Se ha implantado el transporte a demanda con un microbús que realiza una serie de recorridos prefijados, en caso de petición previa, en un horario determinado y solo algunos días de la semana. El equipo de gobierno popular no ha valorado incorporar, por ejemplo, un servicio a la carta que no circule mediante rutas y frecuencia determinada, sino por necesidades de movilidad concreta. Esta es una idea que funciona muy bien en diversos puntos de España. El Ayuntamiento de Teruel tampoco ha estimado impulsar un sistema colaborativo, como un programa de uso del coche compartido para los barrios rurales. Esta idea sería muy adecuada también para quienes trabajan en los polígonos industriales. El Partido Popular actúa con falta de ideas y ni se plantea implantar innovaciones que se han trabajado en otras geografías cercanas”, ha denunciado López Juderías.

La clave del éxito de una red de transporte está en la frecuencia de paso, según la candidata socialista, porque “si las esperas son largas, el usuario prefiere usar otro medio de transporte”. Del mismo modo, habría que adaptar el tamaño de los autobuses para que el sistema tuviera menor coste y mayor versatilidad.