La reserva hídrica del Arquillo está al doble de la que registran los embalses españoles

La reserva hídrica del embalse del Arquillo de San Blas se encuentra al doble de la media que registran los pantanos del conjunto del país. Mientras la presa turolense ha iniciado el mes de julio al 87,4% de su capacidad, la media de los embalses españoles es del 46,3%, si bien es desigual y oscila entre el 28,6% de la cuenca del Guadalquivir el 90,5% de las cuencas internas del País Vasco.

El nivel del Arquillo de San Blas se encuentra en niveles similares a los del último lustro, que son los propios de esta época del año a pesar de las escasas precipitaciones que ha habido.

La presa del barrio turolense, dependiente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, tiene almacenados al comenzar el mes de julio 18,3 hectómetros cúbicos, lo que supone un 87,4% de su capacidad.

Su nivel es muy superior al registrado como media por los embalses españoles, donde la reserva hídrica estaba esta semana al 46,3 por ciento de su capacidad total. Con respecto a la cuenca del Júcar, de la que depende el Arquillo, el embalse turolense está más de 22 puntos por encima, ya que la media de los pantanos de la CHJ están al 64,9%.

En el último mes el Arquillo ha perdido 0,71 Hm3 por la ausencia de precipitaciones, pero aun así está en los niveles de los últimos cinco años. Hace un año para estas fechas estaba al 92,6%, mientras que un año antes estaba al 91,95%, en 2019 empezó julio al 89,8% y en 2018 lo hizo al 93,76%. El año crítico fue 2017, cuando el Arquillo llegó al mes de julio con solo 7,66 Hm3 almacenados, un 36,41% de su capacidad, debido a la sequía de aquel ejercicio por la ausencia prolongada de las precipitaciones.

Fue el nivel más bajo que ha alcanzado la presa de San Blas en este siglo para esa época del año, después de que en 2005 y 2006 se llegara también a niveles muy bajos a comienzos del verano, ya que en el primer caso el embalse estuvo al 60,35% y en el segundo al 46,41%.

Además de por la reserva de agua, el embalse de San Blas es para esta época del año un lugar de recreo muy concurrido por los turolenses y también por los turistas como zona de baño. El bar que hay en la zona de la presa y el alquiler de barcas se encuentra ya disponible y el sábado por la tarde estaba muy concurrido de gente.

Un problema que se ha generado ante esta afluencia de público es la falta de espacio para aparcar, ya que la CHJ tuvo que delimitar zonas de prohibición para estacionar para que en caso de emergencia no hubiera problemas de acceso y salida de vehículos de auxilio como bomberos o ambulancias. No obstante, en la parte alta, próxima a la zona de los edificios, hay un aparcamiento con más espacio para estacionar aunque no es conocido.

Respecto a la situación de los embalses españoles, esta semana la reserva hídrica estaba solo al 46,3% al almacenar los mismos 25.968 hectómetros cúbicos de agua, tras haber registrado una disminución de 469 hectómetros cúbicos con respecto a la semana anterior. La zona norte registraba los mejores registros, del 86,3% en el Cantábrico Oriental y del 90,5% en el País Vasco.