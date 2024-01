Endesa confía en que el Miteco saque a información pública en febrero el proyecto del Nudo Mudéjar

No busca inversores



Pendientes del programa energético

“Firmaría para que en verano de 2025 pudiéramos estar trabajando con los 14 proyectos”, dijo este viernes el director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, en referencia al desarrollo del porfolio de parques renovables con los que la compañía se adjudicó el concurso de 1.202 megavatios (MW) del Nudo Mudéjar . Montaner hizo estas declaraciones después de que la compañía volara la tercera caldera de la central térmica de Andorra, la última estructura esbelta que quedaba en pie.Andorra pasará de producir energía con carbón a generar energía limpia en Andorra con una potencia instalada de 1.843,6 MW gracias a siete parques fotovoltaicos y otros tantos eólicos hibridados.Este desarrollo renovable va acompañado de un plan socioeconómico para la zona que tiene como objetivo generar empleo y valor en el entorno de la que fuera una de las centrales térmicas más grandes de España.El conglomerado renovable se presentó a mediados de 2023 ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y, pese a lo “voluminoso” del mismo, “confiamos en que, una vez el ministerio lo admita a trámite en las próximas semanas, a lo largo de febrero se someta a información pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo cual supondrá “un hito muy importante que dará visibilidad” a la iniciativa.A partir de entonces, Montaner pide que la implicación que están mostrando el Miteco y el Gobierno de Aragón “sea si cabe todavía mayor para una rápida tramitación de este proyecto y que los trabajos se puedan empezar a la mayor brevedad”.El responsable reconoció que “el proceso se ha retrasado un poco”, tanto el concurso –finalizó en agosto de 2023 técnicamente, pese a que la adjudicación fue en noviembre de 2022– como los proyectos”.Confió en superar cómodamente la Declaración de Impacto Ambiental porque “los proyectos están muy trabajados, llevamos más de cuatro años haciendo estudios de avifauna” y “casi todos los acuerdos con los propietarios están firmados; estamos haciendo las cosas bien”.El desarrollo renovable planteado por Endesa para Andorra no solo es la construcción de nueva capacidad eólica y solar, sino la hibridación de tecnologías y el almacenamiento con dos plantas de baterías, lo que los convierte en únicos ya que permite aprovechar al máximo el rendimiento de estas tecnologías, mayor calidad y seguridad energética, y equilibrio en el servicio al producir el mayor número de horas posible. Es por ello que la capacidad instalada y la de evacuación varían en 640 MW. Las nuevas plantas renovables se ubicarán en Albalate, Híjar, Samper de Calanda, Castelnou, Andorra, Calanda, Alcañiz, La Puebla de Híjar, Jatiel, y Alcorisa.A estos proyectos se une un electrolizador de 15 MW que permitirá gestionar los excedentes de energía renovable para la producción de hidrógeno verde que ayudará a descarbonizar industrias del entorno, la construcción de una fábrica de electrolizadores, y un compensador síncrono que permitirá verter esa energía renovable con mayor calidad favoreciendo el buen funcionamiento de la red eléctrica.Montaner ratificó la apuesta de Endesa por el hidrógeno verde, así como la fábrica de reutilización de módulos solares en La Puebla de Híjar. Ambos proyectos se presentarán “ya” para su tramitación ante el Gobierno de Aragón, que declaró de Interés Autonómico toda la inversión en el Nudo. Aseguró que todo el capital lo pondrá Endesa porque no busca inversores para este proyecto en concreto y deseó que el Gobierno central no grave más la generación eléctrica.Para la construcción de estas instalaciones Endesa, a través de su filial renovable Enel Green Power España, invertirá más de 1.800 millones de euros –300 más de lo previsto a finales de 2022 y 100 más de lo apuntado en diciembre de 2023– y, junto con el plan socioeconómico, generará más de 6.300 empleos en total, de los que más de 370 serán directos y estables ligados al proyecto renovable, aseguró la eléctrica en un comunicado.En total, serán 500 trabajos duraderos en 2028 de la mano de 30 socios, lo que supone “superar ampliamente los empleos directos e indirectos que generaba la central térmica”, concluyó.Pese a que “el grueso de los proyectos” de acompañamiento del Nudo Mudéjar, “en cuanto a inversión y empleo”, dependen por sus características del programa energético, Endesa está empezando a avanzar en “aquellas medidas que se pueden adelantar”, como es el caso de la contratación de 25 personas de la mano de Apadrinaunolivo.org, el apiario solar instalado en los terrenos del parque solar Sedeis V o la colaboración con Atadi y el Gloria Fuertes para la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Además, “una de las naves” de la térmica que quedarán en pie “está acondicionada para empezar la producción de pellets” con Forestal del Maestrazgo, explicó Montaner.Por otra parte, Endesa ya ha firmado preacuerdos de “agrivoltaica” con empresas ganaderas de ovino con arraigo en la zona, peleteras y compañías agrícola-ganaderas de ovino.Asimismo, el plan de acompañamiento socioeconómico incluye el desarrollo de comunidades energéticas con una potencia total de 3.000 kilovatios (kW) en varios municipios del Convenio de Transición Justa de Aragón que beneficiarán a 3.800 usuarios con ahorros del 25% en su factura eléctrica. Alacón es el primer municipio en licitar.Endesa acompaña este plan con un programa de formación en plantas renovables que favorece a jóvenes, mujeres y desempleados. Bajo la denominación de Escuela Rural de Energía Sostenible, Endesa ya ha ofrecido 60.000 horas de formación (hay 300.000 hasta 2025) y ha impartido 30 cursos en los que se han inscrito más de 800 alumnos.