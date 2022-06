La DPT ya ha prestado en 2022 más de 200 lotes de libros a los clubes de lectura y centros de educación de adultos

La Diputación de Teruel (DPT) ha prestado más de 200 lotes de libros a los clubes de lectura de las bibliotecas y los centros de educación de adultos de la provincia, de los 350 con los que cuenta en total en 2022. “Una cifra muy importante”, ha dicho la diputada delegada de Archivos y Bibliotecas de la DPT, Rosario Pascual, “si consideramos que en el año anterior se prestaron un total de 202 lotes”.

El servicio de préstamo de lotes de libros de la institución provincial, puesto en marcha en 2006, sirve para dotar a los centros de nuevos contenidos y materiales, y en el caso de los clubes, compartir la lectura de una obra y ponerla en común con el resto de componentes del grupo.

La diputada Pascual ha acompañado en una jornada a los integrantes del club de lectura de Gea de Albarracín, formado por 17 personas de entre 42 y 87 años. “Ha sido una experiencia muy enriquecedora y más viendo que, los participantes, muchos de ellos mayores de 80 años, continúan teniendo pasión por la lectura y la cultura y la mantienen viva en sus pueblos”, ha detallado.

En 2022 son 52 municipios, con un total de 64 grupos, los que realizan tertulias de manera regular para comentar los libros que han leído. Desde los inicios de esta iniciativa, se han sumado 35 municipios, haciendo que el club de lectura se haya convertido en una actividad permanente, demandada y que tiene una proyección social importante en los municipios de la provincia.

La biblioteca de Gea de Albarracín ha recuperado con fuerza los encuentros presenciales interrumpidos por la pandemia y que eran un referente cultural en el municipio desde hace tiempo. El club de lectura del municipio se creó en 2007, poco después de que la DPT pusiera en marcha su servicio de préstamo. Desde entonces, este club ha solicitado a la institución provincial 110 lotes de libros, lo que indica la vitalidad del grupo. El último ejemplar, compartido en la sesión con Rosario Pascual, ha sido la última novela de Luis Landero, Una historia ridícula.

La bibliotecaria y coordinadora del club de Gea, Nieves Dobón, ha indicado que durante los 15 años del grupo, han ido cambiando los integrantes, “de los primeros 7 todavía seguimos 5 y a fecha de hoy formamos el club 17 personas, pero pasaremos a ser 18 con la próxima lectura, ya que hay uno recién apuntado”, ha comentado. “Lo que no ha cambiado con los años es la pasión por la lectura y las ganas con las que todos esperamos el día de la reunión y de poder compartir nuestra visión del libro con los demás”, ha asegurado.

Una de las integrantes del club de lectura, Isabel Martínez, reside en El Villar y se desplaza a Gea de Albarracín para las tertulias. “Hemos estado compartiendo lecturas muy interesantes, y me han hecho ver cada uno de los participantes, cosas que cuando leo la obra me pasan inadvertidas. Además, he aprendido a leer pensando más en lo que el autor podría querer expresar o en cómo lo interpreta otra persona”, ha detallado.

En el caso de Raquel Pérez, quien lleva viviendo en la localidad únicamente 9 meses, los encuentros en torno a un libro le han permitido conocer más a sus vecinos: “El poder reunirnos una vez al mes con personas del pueblo, con las que antes solamente tenía un cordial saludo, se ha convertido en una quedada esperada, donde cada uno da su visión de lo leído. Es muy entretenido ver la interpretación de cada uno, y casi siempre salen vivencias personales que, al pertenecer a generaciones diferentes, hacen de la reunión una experiencia enriquecedora”, ha relatado.

Además de este servicio, la DPT cuenta con una línea de subvenciones desde 2007 para realizar encuentros con autores, con el objetivo de dinamizar y apoyar la actividad de los clubes de lectura.