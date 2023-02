El CD Teruel busca acabar con la resistencia del Ibiza Islas Pitiusas

Por

El Ibiza Islas Pitiusas es uno de los pocos equipos que no han cedido todavía ante el líder de la competición. La de hoy en Pinilla será la cuarta vez en dos años que se vean las caras turolenses e ibicencos, después de tres empates -dos en la pasada temporada y uno en la presente- cargados de emoción y sobre todo de goles, catorce en total. Por lo tanto, el CD Teruel tratará de cambiar la dinámica habitual de sus compromisos ante el bloque insular para hacerse con una tercera victoria consecutiva que confirme la sensación que tiene Víctor Bravo sobre sus muchachos: “Llegamos de manera muy buena, habiendo sacado dos triunfos muy importantes y con buenas sensaciones de juego en el Rico Pérez. Con todo eso, creo que el equipo está en el mejor momento de la temporada”.

No será un duelo sencillo el que se disputará a partir de las 12:00 horas en Pinilla a pesar de la notable diferencia de puntos que existe entre uno y otro equipo. La clasificación, pese a ser fidedigna con lo que se ve sobre el terreno de juego, no refleja ciertos aspectos como el que mantiene a Víctor Bravo en ascuas de cara al duelo: “El Ibiza Islas Pitiusas es el equipo que más goles nos ha hecho en dos años. Será un partido difícil, porque en los tres anteriores enfrentamientos no hemos conseguido ganar en ninguno”.



Un total de siete goles han sido los que el conjunto ibicenco le ha conseguido anotar al bloque de Pinilla. La pasada temporada ambas escuadras debutaban en la categoría tras conseguir el ascenso desde la Tercera División y sus cruces no dejaron a nadie indiferente.



Duelos de mucha acción



En la tercera jornada, los pitiusos visitaban Pinilla en un duelo entre dos proyectos con ganas de dar la campanada. El enfrentamiento no defraudó a los espectadores, que vieron como ninguno de los dos bandos supo aprovechar su ventaja. En el minuto 29 se adelantaba el Ibiza Islas Pitiusas y en el 31 empataba Emaná. Tras el paso por vestuarios la historia se repetía, aunque de manera inversa. Cabetas era el que anotaba el 2-1 favorable a los turolenses en el minuto 60, pero Juan Delgado dejaba a los de Víctor Bravo sin tres puntos tan solo dos minutos después.



Algo frenético también fue el duelo de vuelta el pasado año. De nuevo los mismos goleadores ibicencos que lo hicieron en Pinilla, Marcos y Juan Delgado, pusieron el 2-0 en el marcador. Sin embargo, la reacción rojilla llegó en el minuto 69 por medio de Borja Romero y se confirmó con la igualada de Emaná en el 76.



Un guion similar tuvo el tercer capítulo de esta película de acción, que se jugó en territorio ibicenco el pasado 9 de octubre. Si los dos anteriores fueron emocionantes, el de esta temporada fue toda una locura.



En esta ocasión el CD Teruel fue el primero en golpear con un gol de Emaná, al que se le da bastante bien el Ibiza Islas Pitiusas. Pero la alegría duró lo que quiso Marcos, que para Víctor Bravo es “posiblemente el jugador más determinante de la categoría, aunque ahora no pase por un buen momento”. El experimentado atacante puso el empate y, no contento con ello, también anotó el segundo en apenas veinte minutos.



El tanto inicial quedó en agua de borrajas cuando Pepe Bernal hizo el 3-1 favorable a los baleares. Aunque la apoteósica primera mitad aún tuvo un tanto más, el que se anotó Julen López en propia puerta para darle alas a los de Víctor Bravo. A falta de 20 minutos para el final, Emaná volvió a encontrar portería para firmar el tercer empate consecutivo ante un equipo combativo y goleador, pero que también tiene “debilidades”.



Con la practicidad como base

El preparador rojillo tiene estudiados esos puntos débiles de su rival de hoy, por lo que intentará aprovecharse de ellos para seguir sumando de tres en “el tramo más importante de la temporada”. De tal manera, la afición turolense volverá a ver un equipo “que compite bien y que se adapta”, pero sobre todo que tiene clara cuál es su misión: quedarse con el triunfo.



Para ello, el técnico zaragozano pretende que los suyos sean “más prácticos”, como ya lo fueron ante el Alzira, por lo que confía en que el compromiso se decida por “pequeños detalles”.

En ese sentido, Bravo contará con un Aparicio motivado tras la exhibición en el Rico Pérez, pero no podrá disponer de Luis Carbonell, que brilló en el último duelo disputado en Pinilla, debido a una contusión en la rodilla. Tampoco estará Julen, que sigue recuperándose de sus molestias en el pubis.



Cuatro jornadas para afianzar

Pese a la dificultad del partido, el del Ibiza Islas Pitiusas es el primero de cuatro compromisos ante equipos de la parte baja de la clasificación. Víctor Bravo no quiere confiarse, ya que “cualquiera te puede robar puntos”, pero sabe que el bloque rojillo tiene ante sí una oportunidad de oro para afianzarse en lo alto de la clasificación: “Si conseguimos una buena racha en estos cuatro partidos nos posicionamos con una renta suficiente y con un claro objetivo en la mente: el título de campeones”.



No obstante, todavía es demasiado pronto para pensar en ello, ya que por el momento el bloque turolense tiene que centrarse en acabar con el maleficio que rodea a sus enfrentamientos ante el Ibiza Islas Pitiusas.