El Utrillas buscará acercarse a la frontera de los ‘play-offs’ de ascenso (17:00)

Este domingo el Utrillas tiene por delante un partido de trascendencia sideral, tanto por el rival como por el significado del encuentro. En este sentido, el equipo minero se verá las caras en su segundo partido consecutivo en La Vega ante el Huesca B a partir de las 17:00 horas, en un choque que podría servir para acercarse todavía más a la frontera con los puestos de play-offs.



Quién te ha visto y quién te ve. De pelear por el descenso a pasar a pelear por las posiciones que se disputan el ascenso. Esa realidad es cada vez más cercana para el Utrillas, y es que si consiguen vencer este fin de semana al Huesca B y el Atlético Monzón pierde estarían a tan solo un paso de pisar por primera vez los play-offs, pues en la siguiente jornada se verían las caras precisamente ante el Monzón y, de vencer, podrían ocupar el quinto lugar que les concedería su derecho a luchar por los puestos de ascenso.



Por el momento en la entidad minera prefieren ser cautos: “Hay que ser precavidos. El fútbol es caprichoso muchas veces y da muchas vueltas. Nosotros lo que queríamos era conseguir 33-34 puntos lo antes posible, que era lo que se supone que puede ser la permanencia, llevamos 28 puntos, estamos muy cerca de conseguir el primer objetivo y a partir de ahí nos centraremos en seguir sumando puntos para poco a poco continuar creciendo”, comentó el entrenador del Utrillas, Pitu Lerga. No obstante, tampoco esconden sus ganas: “La ilusión evidentemente existe en el ambiente, en el entorno, en la afición, en la directiva, en el equipo, pero lo que tenemos que hacer primero es conseguir esas dos victorias que nos den la tranquilidad absoluta y a partir de ahí seguir compitiendo, y, si cuando queden cinco o diez jornadas estamos en disposición de poder pelear esa posibilidad de play-offs, iremos a por ello, añadió Lerga.



El primer paso para poder seguir soñando con estas cotas más altas pasa por vencer en el día de hoy al Huesca B, un equipo que no va a poner las cosas fáciles. En este sentido, Lerga es consciente del desafío que supone, pero mantiene su optimismo: “Es un equipo filial, con muchísimo ritmo, muchísima juventud, mucha intensidad, llevan ritmo de entrenamiento del equipo de segunda división y eso hace que el partido tenga algún factor de dificultad mayor, pero lo afrontamos como siempre con muchas ganas de intentar sacar el encuentro adelante, además, el equipo está bien en estos momentos”, declaró.



El Huesca B llega al encuentro después de salir derrotado ante el Caspe por 0-1 en la jornada anterior, por lo que saldrán a por todas para volver a sumar de tres, mientras tanto el Utrillas viene de haber desplegado un gran fútbol en La Vega para vencer al Illueca por un claro 3-1, por lo que tratarán de repetir resultado en su segundo encuentro consecutivo como locales.



La Vega

Este fin de semana La Vega vuelve a ser protagonista, lo que supone una noticia positiva para los mineros, ya que al lado de su gente es donde más fuertes y seguros se sienten y las estadísticas lo avalan, pues únicamente han concedido una derrota en su feudo. No obstante, en esta ocasión La Vega va a tener que apretar más para llevar a su equipo a la victoria, y es que los mineros reciben al mejor visitante de la categoría, ya que el Huesca B es el equipo que más puntos ha logrado como visitante, con un total de 17.



Todos operativos, incluso Mele

Parece que en Utrillas ya sabían de la importancia de este encuentro desde hace tiempo, y es que todos se han puesto de acuerdo para estar disponibles en esta importante cita. Incluso Mele, que estaba recuperándose de una grave lesión de rodilla, estará disponible este fin de semana para disputar algunos minutos de juego. Lo más seguro es que parta desde el banquillo, ya que todavía no está a pleno rendimiento, pero tiene opciones de jugar algunos minutos para poco a poco volver a coger ritmo de competición. Así pues, Lerga no podía tener mejor noticia para un partido de tanto significado.