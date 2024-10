Teruel Existe en Calamocha rechaza con rotundidad las acusaciones falsas del grupo municipal del PSOE

Se refieren a una nota de prensa en la que afirman que Teruel Existe no se preocupó por las tormentas que tuvieron lugar en los últimos meses y sus destrozos, “salvo una calle de Calamocha”, en alusión a una publicación en redes sociales. En primer lugar, Teruel Existe aclara que la calle de la que habla equivocadamente el PSOE Calamocha no es el Cañizarejo sino la calle David Lario, “que es un verdadero problema para la localidad desde hace muchos años ya, es preocupante y requiere una actuación”. Por otra parte, recuerdan que apoyaron la modificación presupuestaria de un gobierno en minoría, que permite destinar fondos a los daños por tormentas. Y de manera contundente, Antonio Abad, portavoz del grupo Teruel Existe en el consistorio y también diputado en la Diputación Provincial, ha rechazado las palabras vertidas en la nota de prensa socialista dado que “yo mismo y mis compañeros hemos visitado las poblaciones afectadas, hemos hablado con los vecinos, hemos trasladado esta situación a la DPT, donde se ha actuado con rapidez y eficacia, en algunos casos incluso la tormenta cayó de nuevo sobre lo que ya se estaba arreglando. Lo peor de todo es que utilice la mentira y la envuelva en agresividad verbal”, ha zanjado.

Sobre el “pasotismo” del que les acusa Manuel Rando, afirman que “gracias a que presentamos todas nuestras propuestas para Calamocha en los medios de comunicación, nuestro trabajo en el consistorio se conoce y los vecinos pueden ver que lo que dice es falso”. Recuerdan que han presentado propuestas en cada unos de los plenos del ayuntamiento desde que empezó la legislatura, destinadas a mejorar la vida de los vecinos, ”propuestas que el PSOE rechaza sin apenas conocerlas, por ejemplo, las grandes posibilidades que tendría recuperar la memoria de nuestro antiguo aeródromo, para el que les pedimos en varias ocasiones una reunión con la intención de explicarles el proyecto, y en más de un año no nos la han concedido. En los últimos plenos nos dirigen a la Fundación San Roque y es lo que hemos hecho. Seguimos trabajando pese a que nos ignoren y, ahora también, difamen”.

Recuerdan que Teruel Existe en Calamocha planteó más de una decena de enmiendas a los presupuestos de 2024, debidamente objetivadas y estableciendo las altas y bajas contables que son condicionantes para ajustar presupuestos. Pero ninguna de ellas fue estimada. También adjuntaron varias propuestas para el destino de los Planes de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Teruel con medidas concretas, de las que tampoco han sabido nada. En el caso de Calamocha, reurbanizar y modernizar plazas y cruces como la plaza del Pilar, la Calle Corona de Aragón con Melchor de Luzón y la Calle Alfonso, dotar de iluminación la zona de juego del parque municipal o comenzar a cumplir las previsiones de la auditoría energética del ayuntamiento que recomendaba instalar placas fotovoltaicas en edificios municipales.

También se registró un listado de propuestas para las fiestas patronales, tanto en el Ayuntamiento como en la Fundación San Roque y a la propia Cofradía de San Roque. Recogieron casi una treintena de planteamientos con la intención de mejorar, tras recabar información con distintas asociaciones y entidades que participan en las mismas. Plantearon una propuesta de visitas guiadas calendarizadas, “del tipo de las que tiene Daroca, tanto para Calamocha como para sus barrios”, así como la creación de merchandising nuevo, potente y específico de Calamocha. Solicitaron la creación de la plaza de un agente de empleo y desarrollo local “coordinando actuaciones entre asociaciones, apoyando a ACIC, alimentando la gestión de los polígonos, impulsando vivienda, atendiendo nuevos pobladores en Calamocha y sus barrios…” Otras de las propuestas iban destinada a instalar desfibriladores en todos los barrios, más oferta para los jóvenes de la localidad y especialmente los que no han cumplido los 18 años y tienen el acceso limitado, también la creación de un club de natación, la apertura de pistas de pádel el domingo por la mañana, instalar tornos en el polideportivo para poder entrar los fines de semana, evitar los generadores eléctricos en fiestas instalando cuadros de electricidad…

Por otra parte, han solicitado el desarrollo de un Plan de medios con el que poner orden en la publicidad que el Ayuntamiento contrata, por las irregularidades detectadas, crear un reglamento de distinciones honoríficas, que se dé cuenta en pleno de los informes y cuentas de la Institución Ferial... La última propuesta presentada y aprobada por unanimidad solicitaba que el Ayuntamiento pidiera reunión del Consejo de Salud del Centro de Salud de Calamocha porque está pendiente acometer mejoras o ejecutar un nuevo centro. Informan de que “en la última convocada no asistió nadie por parte del equipo de gobierno del consistorio calamochino pero para Teruel Existe es urgente que se afronte este asunto. Se acordó en pleno hacer una reunión monográfica sobre este tema hace meses, y tampoco la convocan”, han asegurado.

Continúan explicando que “ya denunciamos el bloqueo de la participación y el ataque que recibimos de manera constante en la oposición, así como el ninguneo a nuestro trabajo, a lo que ahora se suma la mentira y la difamación, pero Teruel Existe tiene las propuestas bien desarrolladas y las ideas, así que seguiremos trabajando y proponiendo por Calamocha. Y si seguimos viendo cosas mal hechas, mal ejecutadas o irregulares, por supuesto las seguiremos denunciando, como sucedió con la permuta que este ayuntamiento realizó fuera de plazo solicitada por un interesado, las facturas que pagamos sin contrato o el abuso de contrataciones por exclusividad”. Por todo ello, afirman, “probablemente se han molestado y han reducido la transparencia en el programa de acceso a expedientes que consultábamos on line, algo de lo que el PSOE en Calamocha desprecia aludiendo constantemente a lo que llaman teletrabajo, cuando se trata de ejercer la labor de oposición que nos corresponde y sin colapsar a los trabajadores pidiendo información y datos”. También desmienten la acusación de “no ir al ayuntamiento” porque “aunque el PSOE pretenda crear una mentira más repitiendo este relato continuamente, una cosa es la conversación con sus concejales, y otra que se vaya o no al ayuntamiento y se consulte a los técnicos pertinentes, allí mismo o por teléfono. Distorsionar la realidad no generará una verdad, por mucho que se empeñen”.

Los tres concejales se reafirman en la manera de trabajar de Teruel Existe: “hacer hacer, porque Teruel Existe no solo vale por lo que hace, sino por lo que hace hacer, y vemos que aunque nos ignoran y desprecian, después se van materializando algunas de las cosas que proponemos”.

Por último, han denunciado el uso que hacen de los medios públicos pagando un gabinete de prensa desde el Ayuntamiento, “que la minoría gobernante utiliza de manera partidista y contra la mayoría que reflejaron las urnas. En lugar de usar los medios contratados para difundir todo lo bueno que tiene Calamocha han entrado en una espiral de sectarismo y resquemor”, dicen desde Teruel Existe.