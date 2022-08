Un incendio declarado en Oliete mantiene en alerta a la población, aunque finalmente no se ha decretado el desalojo por el humo

Por

Un incendio declarado esta tarde en la zona de Sancho Abarca y la Sierra de Moros, en Oliete, mantenía este miércoles la incertidumbre entre la población ante una posible evacuación que Protección Civil no ha decretado, aunque sí ha elevado el nivel de alerta PROCINFO a situación 1 nivel 1 ante la intensidad de humo en la localidad.



A última hora de la tarde, un bando instaba a los vecinos de la parte alta a desalojar el pueblo en dirección Alloza ante el humo que se encañona en el cauce del río Martín procedente del embalse de Cueva Foradada, en cuya margen derecha, en una zona de matorral, se ha declarado un incendio provocado por algunos rayos caídos durante la tormenta. Después, la recomendación de la Guardia Civil ha sido que los olietanos se queden en sus casas o se concentren en el polideportivo de Oliete ante un posible desalojo que por el momento no se contempla el Gobierno de Aragón.



En la zona están trabajando 4 cuadrillas terrestres, 3 autobomba y 3 brigadas helitransportas. Se ha movilizado también un director de extinción con personal técnico.También ha participado la BRIF de Daroca, informan fuentes del Gobierno de Aragón.



Colaboran en la extinción del incendio los Bomberos de la Diputación de Teruel y también presta servicio Protección Civil. También se han sumado a las labores de extinción los agricultores con sus tractores y sus cubas de agua.



“Ha habido una orden contradictoria. Lo cierto es que han pregonado que la gente de la parte alta saliera hacia el polideportivo de Alloza, pero la última orden es que la gente se esté en casa, que por el momento no hay desalojo porque no hay peligro. Ni el Gobierno de Aragón ni Emergencias han dado esa orden de desalojo”, ha relatado el promotor de Apadrinaunolivo.org, Alberto Alfonso tras hablar con la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez.



“La Guardia Civil va recorriendo las calles con un megáfono pidiendo a la gente que vaya al polideportivo de Oliete por si hay que evacuar, para salir todos desde allí mejor. Ahora se ha aclarado, antes había más humo y el problema ahora es que los medios aéreos se han tenido que retirar”, ha comentado el gerente del Parque Cultural del Río Martín y vecino de Oliete, Pepe Royo.



Andorra ha ofrecido sus instalaciones municipales, como el pabellón polideportivo, para acoger a vecinos de Oliete. “Si hace falta se brindará la ayuda que haga falta”, ha dicho la concejala Margarita Santos.