Dulce recompensa a una agónica remontada (2-3)

Por

Un pase a semifinales nunca había sido tan caro. El Pamesa Teruel certificó su clasificación ante el Léleman Conqueridor Valencia en un partido al que cualquier calificativo se le queda corto. La efectividad del primer set se diluyó y a los de Torcello les tocó remar a contracorriente para conseguir una remontada épica, que culminó con alegría naranja tras quince bolas de partido, repartidas entre ambos bandos, en el tie break definitivo.



La propuesta de Torcello se cumplía desde el inicio. Dos potentes saques de Víctor Méndez impedían la buena recepción de los valencianos y ponían la ventaja en el marcador para los de naranja. Sin embargo, las dos primeras acciones se torcían en el tercer saque, cuando el tobillo de Téllez se doblaba tras un buen ataque del Léleman Conqueridor Valencia y el mexicano tenía que ser sustituido.

El percance fue solventado a las mil maravillas por los muchachos de Torcello. Los saques seguían poniendo en apuros a la recepción blanca y Vildósola lo aprovechó con una fantástica finta que engañó a toda la defensa valenciana. El arreón inicial no debía apagarse y Pernambuco comenzó a entrar en calor para obligar a los de Muraco a utilizar su primer tiempo muerto del partido (6-2).

La pausa le vino mejor a los valencianos que a los turolenses. El saque de Funes hizo daño en la recepción del bloque naranja y recortó diferencias. Pero un buen ataque de Pernambuco y un saque con algo de fortuna de Emilio Ferrández devolvió el más tres para los de Torcello (10-7).



El receptor turolense quería adueñarse del protagonismo en Soria y se echó al equipo a la espalda. Una pipe perfectamente ejecutada y una defensa milagrosa fueron dos de las muchas acciones destacadas que tuvo el ocho de los de Teruel para ampliar las diferencias en los mejores momentos del primer set (15-8).



Los errores no forzados de los valencianos dieron mucha ventaja a un Pamesa Teruel que iba cumpliendo punto a punto. Siete de diferencia tenían los de Torcello cuando el Léleman trató de reaccionar y conectó cuatro tantos seguidos, anulando momentaneamente a la defensa naranja y metiendo el susto en el cuerpo al equipo (19-16).



Con el veinte en el electrónico, Lorente se inventó un ace para acercar la primera manga. Sin embargo, los buenos momentos vividos por el Pamesa Teruel instantes antes quedaban en el olvido a raíz del buen saque valenciano (21-19).



Vildósola volvió a tirar una buena finta para poner el 23-20, pero el Léleman Conqueridor Valencia no quería dejar escapar a los naranjas. Ante esa oposición se elevó por encima de todos Rubén López para poner la primera bola de set favorable a los de Torcello. Pernambuco la desaprovechó con su saque, pero se rehizo del error con un potente remate en la diagonal, tras una colocación inmejorable de Rubén Lorente (25-22).



Las diferencias favorables al Pamesa de los primeros compases ya eran cosa del pasado. La segunda manga arrancó con un vaivén de ventajas. La recepción naranja, con Ferrández a la cabeza, seguía trabajando bien, pero el ataque del Léleman parecía haber mejorado con respecto al primer set (4-4). El equipo che tomó su mayor ventaja (7-10) de la mano de su opuesto, Vitor Amorim, y obligó a Torcello a pedir su primer tiempo muerto del segundo set.



El conjunto aragonés no vivía sus mejores momentos, pero trataba de sobrevivir al buen hacer de los valencianos sin perder la concentración (11-15). Cada buen ataque de los de Torcello era respondido por los de Muraco, que se llevaron un polémico punto para volver a poner los cuatro puntos de diferencia y desesperar a Aharón Gámiz, que fue amonestado (13-18). Javier Monfort, en estado de gracia, llevó a los suyos al vigésimo punto con siete de ventaja en el marcador. Entonces reaccionó tímidamente el equipo de Los Planos, sin obtener demasiada recompensa. Víctor Méndez erraba su saque y la igualada en set llegaba al electrónico, tras un set muy mejorable de los de naranja (20-25).



El duelo estaba igualado tanto en el marcador como en la pista cuando arrancaba una manga trascendental para ambos equipos. El muro de Teruel necesitaba asentar sus cimientos en la red para acabar con los efectivos ataques del Léleman. Tres puntos perfectamente defendidos por la segunda línea sirvieron para que los turolenses volviesen a recuperar la confianza (7-4). Los bloqueos empezaban a hacer efecto y las cosas se veían de manera diferente. Víctor Méndez y Pernambuco pusieron mucha altura en la red y detuvieron las intentonas de Amorim, aunque no terminaron de controlar al otro referente ofensivo de los valencianos, Javier Monfort (11-9).



Pese a tener la ventaja, los turolenses no podían escaparse en el marcador. La defensa valenciana incomodaba a Pernambuco y al Pamesa Teruel le costó más de la cuenta encontrar la fórmula para deshacerse de su rival (16-16). Dos acciones con cierta polémica ponían por delante al Léleman Conqueridor Valencia y el tercer set se le ponía algo cuesta arriba a los de Torcello, que utilizó un nuevo tiempo muerto para tratar de cambiar la tendencia anotadora y darle la vuelta al marcador (17-20).



Los turolenses echaban en falta a Áxel Téllez en la red y el conjunto blanco se aprovechaba de la ausencia del mexicano para hacer mucho daño con su ataque. Además de ello, el saque del Pamesa tampoco estaba acertado y dejaba en bandeja el segundo set para los valencianos, que por medio de Postemsky desequilibraban el duelo y ponían contra las cuerdas al Pamesa Teruel (18-25).



Si la tercera manga era trascendental, la cuarta se convertía en la última opción de seguir vivo para el Pamesa Teruel. El vida o muerte empezó de la mejor manera posible, con un par de buenos puntos de Víctor Méndez, necesarios para recuperar sensaciones. Sin embargo, el equipo necesitaba una racha que no encontraba desde el primer set y el Léleman Conqueridor Valencia no quería que llegase (6-4).



El servicio de los turolenses mejoraba por momentos y eso hacía daño a los valencianos, que flaqueaban algo para dar vida a Torcello y compañía. Los turolenses volvían a celebrar y se desquitaban algo de la presión que el marcador ejercía sobre sus cabezas. Un nuevo saque directo de Rubén Lorente hizo enchufarse de nuevo a la marea naranja desplazada hasta Soria (15-9).



Pero entonces volvieron a sacar su mejor versión Monfort y Amorim para reducir las diferencias. Torcello lo paró y la jugada salió bien. Pernambuco había despertado en busca del tie break. El opuesto naranja le ganó la partida a Monfort con un buen bloqueo y dio alas a los de Torcello. Méndez repitió la jugada y entre los dos evitaron el ataque valenciano por tercera vez consecutiva, dando una buena ventaja para forzar el desempate (21-14). El servicio valenciano volvió a entrar en juego, aunque esta vez en favor de los aragoneses, con varios errores que dejaron el cuarto set en bandeja para el Pamesa Teruel. Aharón Gámiz recepcionó bien, Lorente la puso en la red y Méndez puso la igualada en el electrónico para que todo se decidiese en el desempate (25-17). Todo o nada En el tie break decisivo, el primer punto cayó del lado valenciano, con un nuevo ataque potente de Javier Mofort, pero los dos siguientes fueron para el Pamesa Teruel. Ninguno de los dos quería fallar y la igualdad seguía reinando en el marcador (3-3). Ferrández y Lorente ponían por delante al Pamesa Teruel con dos acciones repetidas durante todo el duelo, una buena pipe y un saque inmejorable (5-4).

En el otro lado de la red, Amorim daba una de cal y otra de arena. Fallaba en el saque pero acertaba en el remate y el empate seguía en el electrónico. Pero de nuevo Javier Monfort aparecía en la red para poner por delante a los suyos (7-8). El cambio de campo no le vino bien a los turolenses, que volvieron a encontrarse con el referente valenciano en la tarde de ayer. Torcello tuvo que detener el duelo porque el Léleman tomó otro punto de ventaja.



Dos por abajo, el Pamesa pudo recortar diferencias, pero los naranjas celebraron antes de tiempo hasta en dos ocasiones, ya que los de blanco salvaron dos bolas milagrosas. Ese punto anuló mentalmente a los de Torcello, que vieron como los bloqueos valencianos fueron mucho mejores que los suyos (8-12).



Tiraron de corazón los de Los Planos y lograron acercarse en el marcador, pero el intratable Javier Monfort se empeñó en meter a los valencianos en semis (10-13). De nuevo, la casta del Pamesa volvió a relucir y en un ejercicio de fe los aragoneses empataron el tie break (13-13). Los valencianos se llevaron el primer punto y se pusieron con bola de partido, pero Emilio Ferrández, el mejor de los turolenses, le dio una vida más al Pamesa Teruel. Un punto más tarde, el guion se repitió en manos de Amorim, aunque Pernambuco arruinó de nuevo el sueño valenciano .



Rubén López lo puso en bandeja, pero echó por tierra su gran bloqueo en la siguiente jugada y el Léleman Conquerido aprovechó el error (16-17). Los fallos se sucedían en cada servicio y esa era la única forma de puntuar. Un triple bloqueo volvía a poner con bola de partido a los turolenses, pero de nuevo el fallo en el saque perjudicó a los naranjas. El Léleman disfrutó de su cuarta y quinta bola de partido, pero el Pamesa Teruel volvió a negarle el triunfo por medio de Pernambuco (20-20).



Varias bolas de partido después, la pelota pasó al tejado del Pamesa Teruel tras dos buenos ataques de Pernambuco. Pero el partido era una historia interminable. Ninguno de los dos parecía querer tener su billete a semifinales, aunque los dos ansiaban el triunfo (28-28). A la séptima fue la vencida. Un bloqueo enorme en la red de los de Torcello finiquitó la eterna batalla en Los Pajaritos y colocó al Pamesa Teruel en las semifinales de manera heroica (30-28).-28).