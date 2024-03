Continúa el pulso naranja con el CV Melilla en los ‘play-offs’ por el título (17:00)

Por

Por si no había habido suficiente con la batalla en la distancia entre estos dos equipos durante la temporada regular, CV Melilla y Pamesa Teruel estirán el pulso a los play-offs por el título, donde se estrenarán esta tarde a partir de las 17:00 horas. Por cómo se ha venido desarrollando la fase regular, se prevé un partido de máxima intensidad entre dos equipos de un nivel muy parejo: “Van a ser partidos muy igualados todos, somos equipos de un nivel muy parecido y los resultados lo demuestran, pues terminamos los dos con la misma cantidad de puntos”, comentaba el técnico naranja, Maxi Torcello, al respecto. No obstante, el buen nivel turboleta demostrado durante la segunda vuelta les hace llegar al primer partido de los play-offs motivados: “Nosotros terminamos la segunda ronda haciéndola muy bien y con buenas sensaciones, así que llegamos bien anímicamente y esperamos pelear”.



La eliminatoria entre estos dos equipos comenzó algo accidentada, y es que las inclemencias del tiempo no permitieron que el Pamesa Teruel volara a Melilla para disputar el partido ante el CV Melilla el sábado, tal y como estaba previsto, de esta manera, el choque se trasladó al martes, es decir hoy. Un factor que de una u otra manera puede afectar a los equipos y que Maxi espera olvidar pronto para centrarse exclusivamente en el enfrentamiento: “Son cosas que te trastocan los planes y te descentran un poco, pero la idea es tratar de pasar página y que no empecemos a crear excusas para una posible pérdida del encuentro. Ahora tenemos de tratar de ponernos al 100% y sacar el partido adelante, que es lo único que importa, así que a pensar en ganar nada más”.



Sacar el partido adelante como desea Maxi no va a ser fácil y el entrenador naranja es muy consciente de ello, ya que los de Melilla cuentan con unas armas imponentes en su equipo, pues son jugadores de calidad, que construyen muy bien las jugadas y que cuentan con cierta experiencia en este tipo de competiciones: “Ellos tienen algunos puntos fuertes, con un colocador que distribuye muy bien el juego, y jugadores experimentados que saben jugar este tipo de partidos bajo presión”, explicó Maxi, pero también advirtió de sus bazas: “Va a ser difícil, pero nosotros tenemos nuestras armas y vamos a utilizarlas”. En este sentido, para Maxi es importante que el equipo saque a relucir sus mayores virtudes para certificar la victoria: “Nosotros en este partido tenemos que hacernos fuertes en donde mejor somos, es decir, en nuestro bloqueo y defensa. Somos el mejor equipo de la liga en ese aspecto, somos un equipo muy defensor y a todos los equipos les cuesta mucho hacernos puntos porque jugamos muy bien tácticamente y tenemos mucha habilidad técnica en la defensa. Ahí es donde tenemos que hacernos fuertes”, afirmó Torcello.



Para Maxi lograr esta victoria a domicilio sería “buenísimo”, ya que supondría un “punto a favor” de cara a los partidos de vuelta en Los Planos, puesto que, según el preparador, “nosotros en casa somos muy fuertes con nuestra gente y hemos perdido muy poquitos partidos”.



Además, vencer a Melilla sería la primera pata para lograr el objetivo que se marcan los naranjas en los play-offs, es decir, alcanzar las semifinales: “El objetivo principal es pasar a semifinales y quedar dentro de los cuatro mejores equipos de la liga. Por cómo empezó el año y las complicaciones que tuvimos creo que sería un muy buen resultado”, concluyó Torcello.