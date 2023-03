Jumaya, el fuerte del Jiloca para vencer al Huesca B

Por

Otra vez un partido complicado, pero otra vez está Jumaya para sujetar a los suyos en los momentos más complicados. Este fin de semana los calamochinos reciben en su campo al segundo clasificado de la lista, el Huesca B, quien además, se encuentra en una particular liza con el primer clasificado, el Robres, para conseguir el ascenso directo. Por tanto, este domingo también hay mucho en juego para los visitantes, de manera que ninguno de los dos equipos concederá nada.



Los de Jiloca llegan a este encuentro tras una buena dinámica que los mantiene a siete puntos del descenso, sin embargo, pese a la cierta tranquilidad que eso les da, los calamochinos también se la juegan, ya que a estas alturas cualquier cosa puede suceder y una derrota podría volver a acercarlos a la zona de riesgo, por tanto, querrán mantener su buena dinámica y no desperdiciar esta oportunidad en su feudo, donde siempre se hacen fuertes, pues solo han perdido tres partidos en casa. Sin ir más lejos, en el último partido que disputaron en casa los de Jiloca recibieron la visita también de un equipo poderoso como es el Ejea y lo consiguieron doblegar forzándoles a renunciar a su juego y obligándoles a buscar alternativas que no encontraron, por lo que el marcador final fue de empate a cero, en un partido que pudo haberse llevado el Calamocha, ya que tuvo muchas oportunidades e, incluso, Fonsi Nadales falló un penalti.



Así pues, este fin de semana los calamochinos volverán a cerrar filas en su campo, donde empujados por su gente, esperan mantener esa buena dinámica y llevarse una alegría.