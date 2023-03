El perímetro del incendio alcanza los 50 kilómetros y ya hay 4.300 hectáreas afectadas por el voraz fuego

Por

Todos los medios terrestres desplegados para la extinción del incendio del interior de Castellón seguirán trabajando durante toda la noche, cuando no pueden operar los medios aéreos, que retomarán su trabajo mañana en un fuego que, de momento, no ha llegado a entrar en el parque natural de la Sierra de Espadán, una zona que está "más tranquila".



Así lo ha destacado la consellera de Justicia e Interior Gabriela Bravo, tras la reunión que ha mantenido con los responsables del Puesto de Mando Avanzado (PMA) que coordina las labores de extinción del fuego, tras la que ha comparecido pasadas las 20:00.



En este momento, ha detallado, existen "dos puntos críticos": la zona comprendida entre Montán en dirección Montanejos por la carretera CV-195 y el tramo comprendido entre Montán y Fuente la Reina, todos ellos municipios de Castellón.



La consellera ha explicado que a partir de las 19:00 se ha dado un cambio en la dirección de los vientos, ha entrado viento del sudeste en la zona y eso ha provocado que cambiara la dirección del fuego.



Por eso, el incendio no amenaza a estas horas de forma directa la entrada de la Sierra de Espadán, sino que ha tomado dirección Fuente la Reina, con "llamas de gran voracidad" y de forma "muy virulenta", lo que ha obligado a "concentrar los medios aéreos ahí" durante la tarde.



En la noche de este lunes, todo los medios de extinción terrestres seguirán trabajando, sobre todo refrescando toda la zona y "todos los puntos calientes que vayan detectando los drones de la UME".



Al mismo tiempo, seguirán actuando como "línea de contención" para frenar el avance de las llamas a Fuente la Reina, mientras que los medios aéreos "no pueden trabajar por la noche" y se incorporarán este martes a primera hora.



Actualmente, el perímetro alcanza los 50 kilómetros, y existen 4.300 hectáreas afectadas, y entre las previsiones para esta noche se encuentran valores de humedad cercanos al 60 %.



"El problema mañana es que vamos a seguir teniendo vientos de poniente, sobre todo en la primera parte de la mañana, aunque no superarán, como máximo, los 30 kilómetros por hora", ha explicado Bravo.



Asimismo, ha destacado que el Consell ya está haciendo "gestiones con Hidroeléctrica para ir recuperando el fluido eléctrico" en la zona afectada por las llamas.



Preguntada sobre el estado de la Sierra de Espadán, ha afirmado que el fuego "no ha llegado a entrar" en el parque natural y que esa zona "corría mayor riesgo a primera hora de la mañana", si bien ahora está "más tranquila".



"Sin embargo, no la vamos a descuidar, porque sabemos que en cualquier momento los vientos pueden activar de nuevo los puntos calientes y por eso habrá medios refrescando y vigilando esa zona", ha asegurado Gabriela Bravo, aunque ha reconocido que esa "ahora mismo no es la principal amenaza".



En este escenario, ha dicho, todavía no se plantean el realojo de los vecinos desalojados. "Sabemos de su esfuerzo, del dolor y sacrificio y tienen nuestro apoyo y solidaridad, pero tomamos estas decisiones para garantizar sobre todo la seguridad de los vecinos", ha manifestado.



En concreto, ha señalado, el municipio de Caudiel, que se había confinado esta tarde a consecuencia de los humos de las llamas y se va a desconfinar por la mejora de las condiciones.



"La noche siempre es favorable para trabajar, el problema es que son muchas horas sin que los medios aéreos puedan trabajar", ha indicado Bravo.



Ha recalcado que todos los medios terrestres tienen su planificación dirigida a frenar el avance del fuego hacia Fuente la Reina y Montanejos, los dos puntos críticos.



Esta noche, se prevé que la zona de los Baños siga estando "mucho más controlada" pero, ha concluido, se seguirá "trabajando, refrescando y sellando para evitar el avance" del fuego en condiciones más favorables a las del día, porque de noche hay más humedad y el viento sopla a menor velocidad.