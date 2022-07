Patrimonio contesta al Ayuntamiento de Teruel que es el consistorio el que debe autorizar la puesta del pañuelo al Torico

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha recibido este martes un escrito de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, solicitando “un pronunciamiento favorable” para realizar “la puesta y retirada del Pañuelico conforme a la tradición de la ciudad”, una vez que se ha arreglado la columna y se ha puesto un réplica del monumento.

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha comunicado al Ayuntamiento –a través de una carta firmada por la directora general– que “entiende que esta Dirección General no debe pronunciarse, y no solo porque estaría invadiendo competencias que no le son propias, sino porque la determinación sobre la conveniencia o no de permitir la puesta del pañuelico corresponde al Ayuntamiento conforme a su plan de seguridad para los días de las Fiestas del Ángel”.

En la carta se especifica que “se trata de un tema de seguridad, tal como puede leerse en el apartado de recomendaciones finales que hace la Fundación Santa María de Albarracín en su informe de fin de los trabajos de restauración de la columna de la Fuente del Torico”.

Asimismo, el escrito de la directora señala que “la puesta del pañuelo forma parte de la vida de la ciudad desde hace al menos cuatro décadas y es, por tanto, una actividad consolidada como habitual”.

En este sentido, recuerda el Gobierno de Aragón que “nunca hasta ahora se había solicitado permiso para efectuarla, del mismo modo que no se solicita permiso para llevar a cabo las actuaciones acostumbradas en las fiestas patronales o tradicionales en ninguna localidad declarada Conjunto Histórico, como es el caso de Teruel”.