El Calamocha estira su buen momento con otro triunfo a domicilio (0-2)

Por

El Calamocha se llevó la victoria del Manuel Meler en un partido donde los visitantes fueron superiores y buscaron en todo momento los tres puntos. Los goles en la segunda mitad de Fonsi y Christian Castro hicieron justicia sobre el verde del Manuel Meler para certificar una victoria de autoridad que le permite al Calamocha acumular dos buenos resultados seguidos y olvidarse de tiempos peores.



El conjunto de Sergio Lagunas llegaba a la cita de este sábado después de haber salido de la mala dinámica de resultados que le perseguía desde el inicio de la segunda vuelta y tras conseguir un triunfo que le dejaba prácticamente salvado, ya que la cifra de 34 puntos es la que suele marcar la salvación virtual. El triunfo ante la SD Huesca B a domicilio había recargado las pilas de una plantilla que sabía cómo debía hacer las cosas para emular los buenos resultados de la primera fase de competición.



En el lado opuesto de la balanza, un SD Borja que afrontaba el duelo ante los calamochinos como una primera bola de partido de las muchas que tratará de salvar en lo que resta de temporada para pelear por conseguir la permanencia.



Los zaragozanos sabían de la importancia del compromiso y hacían un llamamiento en los días previos al choque para que sus aficionados acudiesen en masa a un Manuel Meler que tuvo que encender los focos para la disputa del compromiso, en un horario poco habitual, sobre todo para los calamochinos.



El primer tiempo fue muy igualado y sin apenas ocasiones. Los dos equipos salieron concentrados desde un principio para tratar de hacer buenas sus opciones, pero lo cierto es que tan solo una falta de Fonsi que sacó Pablo en el ecuador del primer tiempo y un tiro de Nieto que se fue alto por poco a la media hora fue lo más destacado de los primeros 45 minutos.



Durante el descanso, el técnico visitante, Sergio Lagunas, supo azuzar a los suyos para sacar la mejor versión de su equipo, pues, en la segunda parte, el conjunto calamochino se lanzó a por la victoria desde un principio y no tardó mucho en obtener su merecido premio. Cuando el partido se acercó al minuto 60 de juego, el balón acabó colándose en la portería local tras un fantástico remate de Fonsi Nadales. Nieto puso un caramelo al área desde el córner y Fonsi, haciendo gala de su gran disparo, empalmó una volea fulminante ante la que nada pudo hacer el guardameta local.



Con ello el equipo de Lagunas se vino arriba mientras que sus homólogos en el otro lado del campo eran consumidos por la frustración y el desasosiego. Así, el siguiente tanto no se hizo esperar. En el minuto 71, el delantero calamochino Christian Castro puso tierra de por medio con el segundo gol favorable para los visitantes que terminó por desanimar a los locales y dejó el partido muy encarrilado.



Durante el tramo final la superioridad calamochina fue más palpable, de hecho apunto estuvieron de anotar el que hubiera sido el tercero. El Borja no fue capaz de generar peligro en ningún momento y se vio superado por un buen Calamocha que parece haber reaccionado y recuperado la cara del inicio de la primera vuelta.



Tras lo sucedido en el Manuel Meler, el Calamocha tendrá casi veinte días para descansar con motivo de la final four de la Copa de Regiones UEFA. La vuelta a la competición será el próximo 28 de marzo ante el Binéfar en Jumaya, por lo que los del Jiloca tendrán una nueva oportunidad para sumar otro triunfo a su casillero y tratar de volver a hacerse con un hueco fijo en la zona de arriba, con menos de diez jornadas por delante para la conclusión de la temporada regular.