La CHE desembalsará Calanda de forma paulatina desde esta tarde

La Policía Local de Alcañiz acordona los accesos al río para evitar peligros ante la crecida esperada

La Confederación Hidrógrafica del Ebro (CHE) procederá este domingo al desembalse paulatino del pantano de Calanda, que a las 13:30 horas se encontraba al 75,75% de su capacidad con 41,15 hectómetros cúbicos.El agua desembalsada circulará aguas abajo por el cauce del río Guadalope en los términos municipales de Calanda, Castelserás, Alcañiz y Caspe (Zaragoza). El consistorio alcañizano ha emitido un bando en el que comunica que las zonas de acceso a la ribera están balizadas por la Policía Local ante la crecida en las próximas horas. “Por precaución, se recomienda no acercarse a los cauces”, concluye el comunicado.El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, explicó que la idea del organismo de cuenca es empezar a desembalsar a un ritmo de 25 metros cúbicos por segundo, para llegar al final del día a los 50 m3/s. “La previsión es que haya más lluvias por la zona de Morella, que es la que llena el pantano, y simplemente hemos tomado esta precaución y hemos lanzado un bando para que la gente evite acercarse al río”, subrayó.Tres veces más en cuestión de díasEl 29 de octubre, cuando la dana todavía no se había manifestado con virulencia aguas arriba de los ríos Bergantes y Guadalope, el embalse de Calanda estaba al 22% de su capacidad con algo más de 12 hectómetros cúbicos. Días después, tras las lluvias torrenciales, este domingo el pantano ha sobrepasado el 75% del aforo. La CHE comunicó a los ayuntamientos que comenzaría a aliviar si se acercaba al 80%, situación en la que ya se está.No obstante, los aportes del Bergantes han disminuido en las últimas horas. En este momento, el río baja en Zorita (Castellón) a un ritmo de 31,80 metros cúbicos por segundo. La curva es descendente, ya que de madrugada de situaba a 40 m3/s y el sábado por la tarde llegó a alcanzar los 80 m3/s tras un repunte.El agua desembalsada de Calanda servirá para llenar otros embalses como La Estanca de Alcañiz (al 31,6% con 2,3 hectómetros) y Caspe (al 13% con 13 hectómetros).Otros pantanos de la cuenca del Guadalope también se han visto engrosados con las últimas lluvias, como Gallipuén, en Alcorisa (al 75% de capacidad con 2,8 hectómetros), que recoge agua del Guadalopillo; o Puente de Santolea (70% con 12,4 hectómetros), que lamina el Guadalope. También Cueva Foradada, que recoge avenidas de la cabecera del río Martín (59,3%, 13 hectómetros).El presidente de la Junta Central de Usuarios del Guadalope, José Fernando Murria, ya avanzaba este domingo en la edición impresa de DIARIO DE TERUEL que, como Calanda es una presa de material suelto, “nunca dejan que esté mucho tiempo a más de 30-35 hectómetros para hacer frente a la gota fría si la hubiera”. De modo que “llenarán la Estanca, que está en 2,3 hectómetros y caben 6, y luego llenarán Caspe”.En cuanto a Santolea, las lluvias de esta semana permitirán una nueva prueba de carga de la nueva presa de 95 hectómetros cúbicos de capacidad, que podría estar “perfectamente operativa” en 2025 en opinión de Murria. “Han hecho pruebas de un cuarto de capacidad, de media presa y ahora falta llenar hasta el 75%”, indicó.Esta disponibilidad daría un balón de oxígeno fundamental a los productores agroindustriales de la zona, y casaría los intereses de los regantes con los de proyectos industriales en la zona de Andorra. Habría recurso para todos. “Tenemos asegurado que en dos o tres años no va a haber ningún problema”, celebró Murria.Y es que “en un día puede cambiar todo; igual que vemos que desgraciadamente cambia para mal, también puede hacerlo para bien y es que la situación en la cuenca del Guadalope era de extrema necesidad, catastrófica por la sequía”, dijo el alcalde de Calanda, Alberto Herrero, quien pidió “extremar la precaución todo el mundo para no acercarnos sobre todo a las rieras”.