Aragón reivindica la figura de Goya en el Museo del Prado en la presentación del corto de Carlos Saura rodado en Teruel

La Comunidad Autónoma de Aragón ha vuelto a rendir homenaje a su pintor más universal con la presentación este jueves en el Museo del Prado de Goya 3 de mayo, un cortometraje dirigido por el cineasta oscense Carlos Saura, rodado en Teruel e impulsado por el Gobierno autonómico y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV).

En declaraciones a los medios, el cineasta Carlos Saura, ha querido agradecer a todos los que han hecho posible hacer esta producción audiovisual. "Yo lo que he sido es un invitado de honor, ya que me he encontrado con casi todo hecho, y me he limitado a dirigir la idea de este corto".

En este trabajo, Saura ha dado vida a los protagonistas de Los fusilamientos del 3 de mayo, uno de los cuadros más representativos del pintor de Fuendetodos. "He intentado con este corto reconocer los desastres de Goya y las barbaridades que se cometieron en la Guerra de la Independencia, donde se fusiló a muchísima gente en Madrid", ha contado.

Para Saura dirigir esta pieza ha sido "muy apasionante" porque "quienes conocen mi cine ya saben mi amor por Goya", quien "ha sido y es uno de los más grandes, un precursor de muchas cosas".

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que ha asistido a la presentación del cortometraje en el Prado, ha recordado que junto a la Diputación Provincial de Zaragoza durante todo el año se ha celebrado el 275 aniversario del nacimiento del artista aragonés con un programa de actos "muy intenso y extenso".

"Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos por ser los administradores de la tierra de Goya, que es Aragón, y hemos encontrado la manera más adecuada de cultivar ese legado y asumir esa responsabilidad histórica", ha manifestado Lambán.

El objetivo de esta programación ha sido, en palabras del presidente autonómico, "poner en valor la obra de Goya que hay en Aragón", en el Museo de Zaragoza, las pinturas murales de Aula Dei y de algunas iglesias y museos privados.

Asimismo, ha continuado diciendo: "quisimos utilizar esta efeméride para reivindicar Aragón como tierra de talento y como tierra cargada de tradiciones y repleta de hombres y mujeres con vocación universal, como la que manifestó Francisco de Goya".

Con la presentación de este corto en Madrid se ha querido relacionar esa "política respecto a la memoria de Goya" con el Museo del Prado, un lugar donde se encuentra más de la mitad de sus obras, ha recordado Lambán.



Fotograma del cortometraje 'Goya 3 de mayo'





El dirigente regional ha explicado que esta es una acción para demostrar que desde Aragón se pretende que la relación y la colaboración entre el Museo del Prado y las salas de la Comunidad autónoma "sea cada vez más amplia" en beneficio de la divulgación de Francisco de Goya.

Por último, el presidente Lambán ha elogiado el trabajo y la trayectoria de Carlos Saura, "un aragonés no menos talentoso y universal" que ha conseguido hacer una "verdadera" recreación de la obra de Goya. Así, lo ha calificado, junto al cineasta Luis Buñuel, como heredero del genio y talento de Goya.



La puesta en escena ha contado con la presencia de los consejeros de Presidencia y Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez y Felipe Faci; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Manuel Rando; el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el director general de la CARTV, Francisco Querol.

Con una cuidada puesta en escena y un tratamiento de las imágenes y de los fondos que evoca la pintura del genio de Fuendetodos, ‘Goya 3 de mayo’ ha contado con la participación de un equipo, casi al cien por cien aragonés, integrado por unas 100 personas, entre ellas los 45 figurantes que se encargaron de dar vida a los protagonistas del lienzo. Saura ha querido que los personajes principales del cuadro de Goya sean perfectamente identificables por su parecido físico. Entre ellos están los actores Eulalia Ramón, Álvaro de Paz y José Luis Esteban, que interpreta al personaje central del cuadro, el hombre de la camisa blanca.



Este trabajo, con una duración de 14 minutos, ha sido impulsado por el Gobierno de Aragón y Aragón TV para conmemorar el 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya. Ha sido coproducido con Urresti Producciones y A Contracorriente Films y cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E), Diputación de Zaragoza, Diputación de Huesca, Diputación de Teruel, Egeda, Fundación la Caixa y Forestalia. La distribución nacional será llevada por A Contracorriente Films y las ventas internacionales correrán a cargo de Latido Films.

Tras este pase privado, Goya 3 de mayo comenzará su andadura por festivales de cine, será el elemento central de varias exposiciones en torno a Goya y a Saura —dado su carácter innovador— y llegará a las salas de cine en 2022. La primera proyección para público tendrá lugar en CaixaForum Zaragoza a partir del 30 de septiembre, en el marco de la exposición ‘Filmando a Goya. Una mirada de Saura’, que establecerá un diálogo entre el pintor y el cineasta.

Grabación en el plató de la Diputación de Teruel en Platea



El cortometraje se grabó en el plató de los servicios audiovisuales de la Diputación de Teruel en la plataforma Logística Platea, una instalación financiada con 226.000 euros provenientes del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), que tiene la promoción cultural como uno de sus vectores.



El conocido cineasta se ha implicado en la elección del reparto para que el parecido físico con los protagonistas del cuadro sea el mayor posible. Entre los elegidos están los actores Eulalia Ramón, José Luis Esteban y Álvaro de Paz. Además, el pelotón de soldados franceses del regimiento de los Marinos de la Guardia Imperial francesa, uno de los elementos destacados de la obra pictórica, estuvo integrado por recreacionistas de la Asociación Histórico Cultural Voluntarios de Aragón y por figurantes instruidos en el manejo de los fusiles. También fue minuciosa la elección del vestuario, acorde con la época de inicios del siglo XIX.



El rodaje de Goya 3 de mayo, que movilizó esos días a más de 100 personas en la capital turolense, entre el equipo de dirección, dirección, técnicos, actores y figurantes, garantizó un significativo aumento en el número de plazas hoteleras ocupadas en la localidad, ya que invertir en cultura también contribuye a hacer más atractivo el territorio.