El público se vuelca de nuevo con el Gaire, el edén donde cultura y pueblo van de la mano

Las cuatro estaciones de Vivaldi dieron la bienvenida a Pancrudo a cientos de personas ansiosas de hacer, un año más, el Gaire. La banda sonora acompañó el pasacalles que sirvió para ese gran reencuentro con el Festival de las Artes Escénicas que en su XIV edición vuelve a lo que es su esencia y que la pandemia desdibujó: las mejores compañías del panorama nacional actuando en directo ante un público muy numeroso y entregado.

El medio rural es un buen lugar para celebrar festivales con grandes espectáculos que atraen a miles de personas. Y para eso no hace falta tener muchos habitantes, aunque sí ser muy grande, como lo es Pancrudo, un nombre que va unido ya de forma indisoluble a Gaire, la muestra internacional de artes escénicas que lo ha puesto en el mapa y que hace que, año tras año, acudan allí familias de varios puntos de España. En esta XIV edición el Gaire volvió a ser lo que era antes de la pandemia, con tantos espectadores que no cabían en las sillas habilitadas por la organización y espectáculos gratuitos.

El espectáculo Ainaya, de la compañía circense Nostraxladamus, que abrió la jornada del sábado, representa el florecimiento de la vida, en una clara alegoría al despertar del festival tras la covid, que obligó a suspenderlo en 2020 y a realizarlo de forma limitada en 2021. La Luna, con su gran sonrisa y el aro sobre el que flotaba, acompañó a los espectadores durante el recorrido junto el Bosque cuidador, el Conejo y la Primavera, que era la maestra de ceremonias y daba sabios consejos a los niños, animándoles a comer fruta y fertilizar la tierra.

Más de mil personas acudieron al espectáculo ‘Ovvio’, de acrobacia, que tuvo lugar en la Cerradilla

Labrarse un nombre

En el medio rural no hay grandes auditorios, pero los chopos cabeceros, las plazas rodeadas de casas bajas, las pistas polideportivas o los campos de cultivo ofrecen una buena acústica para que los espectáculos se desarrollen con la misma calidad que en un teatro. Los artistas saben que en el Gaire todo es el aire libre y no hay lujosos camerinos, pero quieren estar ahí. Tras ellos, mientras actúan, el fondo es el azul del cielo y bajo el escenario los restos del rastrojo recuerdan la condición agrícola de un pueblo que ha sabido labrarse un nombre en el mundo del espectáculo.

Una amapola o ababol es el símbolo del festival y todos los que allí acuden saben que no tendrán una cómoda butaca donde sentarse, en el mejor de los casos será una silla de plástico. Pero también tienen la certeza de que les ofrecerán un espectáculo de la mayor calidad y que no han visto antes, al menos no en Pancrudo, donde cada año recalan compañías distintas y solo se les invita más de una vez si tienen un nuevo espectáculo en cartel.

Pero hacer el Gaire no es sencillo. Hace falta dinero -su presupuesto es de 52.000 euros– y, sobre todo, manos voluntarias que suplan la posibilidad de contratar el montaje, desmontaje y colocación de las sillas en los espectáculos o de atender el puesto de mercadotecnia, entre otras cosas. En un pueblo que mueve a unos 4.000 espectadores durante un fin de semana es necesario que arrimen el hombro no solo todos los vecinos –hay 115 censados, muchos de ellos ancianos–, sino también los que acuden desde los municipios cercanos e incluso los espectadores que llevan tantos años participando que ya son uno más de la familia. “El presupuesto es el que es y agradecemos el apoyo de las instituciones, pero sin voluntarios el Gaire no podría hacerse”, asegura el alcalde, Julián Sancho. Los organizadores recalcaron que buena parte de los fondos van a parar a cuestiones técnicas, como el sonido, que es clave en las funciones al aire libre.

Dos jóvenes, jugando con los materiales reciclados de ‘L’Animaladas’

Sancho plantea, no obstante, que todo el esfuerzo merece la pena por la entrega del público. Relata que en los 14 años de historia del Gaire nunca ha habido incidentes. “Mira ese campo, ni un papel ni un vaso tirado, nadie diría que ahí ha habido mil personas”, explica señalando el auditorio de la Cerradilla, donde minutos antes había tenido lugar el espectáculo Ovvio, de Kolektiv Lapso. Y es que, en palabras del regidor municipal, “no es la cantidad de gente que llega, sino el tipo de público que tiene Pancrudo, principalmente familias con una conducta ejemplar”, dice orgulloso.

Todos los espectáculos del Gaire XIV son gratuitos salvo uno, en el que se cobra entrada como forma de controlar el acceso, ya que el aforo es limitado. Sin embargo, los espectadores saben que la cultura no es gratis y que por cada una de las actuaciones que ellos acaban de ver en la mayor parte de los lugares sí hay que pagar entrada, ya que hasta Pancrudo han llegado algunas de las compañías más laureadas tanto a nivel nacional como internacional. Por eso, desde la organización animan a colaborar con la compra de camisetas y a consumir en las barras. “Aquí no cobramos entrada, aquí compras una camiseta y te regalamos un gran festival”, comenta el concejal José Ramón Herrera recordando el mensaje con el que el Gaire intenta “mentalizar” de la importancia de apoyar consumiendo.

El director artístico del festival, Pascual Herrera, estaba ayer muy contento con la respuesta ya que, según calcula, este año pasarán de nuevo esos 4.000 espectadores que tenía el evento antes de la covid. Este 2022 servirá también para quitarse el mal sabor de boca del año pasado, en el que tuvieron que ponerle puertas al Gaire y limitar la participación a 1.600 personas.

El director artístico del festival destaca la variedad de espectáculos que este año se han ofrecido, un total de 25 propuestas en las que se ha atendido a un público familiar de diferentes edades. Desde Burbuja, el espectáculo de los zaragozanos Títeres sin cabeza para bebés, hasta Sin Ojana, de Chicharrón Flamenco, una propuesta transgresora que no dejó indiferente al auditorio, pasando por Maracaibo Teatro o Atempo Circ, que puso en escena 128KG.

Uno de los espectáculos más llamativos de ayer fue Ovvio, de Kolektiv Lapso, cuyos acróbatas mostraron el equilibrio sobre piezas de madera. Tableros de diferentes tamaños ayudaron a los funambulistas a construir figuras arquitectónicas en las que sus cuerpos hacían de contrapeso para mantenerlas en pie.

Pasacalles del grupo Nostraxladamus, que se desarrolló en Pancrudo, donde las altas temperaturas acompañaron durante todo el día

Durante toda la tarde los niños pudieron jugar con algunos de los artilugios que la compañía Katrakrak dispuso junto a las Escuelas en L’animalada, diferentes propuestas, todas ellas con formas de animales o inspiradas en ellos, para medir la habilidad de los participantes, que en ocasiones juegan solos y otras veces acompañados. Lo curioso es que para la realización de estos juegos han utilizado todo tipo de utensilios de reciclaje, desde una bañera de bebé a una tabla de planchar pasando por partes de viejas sillas estropeadas

Una de las novedades de esta edición post pandemia fue la realización de una función el viernes por la tarde que contó con un numeroso público para la sorpresa de los organizadores. “Queríamos ofrecer al voluntariado un espectáculo después del trabajo, pero nos sorprendió que viniera tanta gente, no esperábamos una respuesta así”, comenta Sancho.

La directora del Servicio Provincial de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, Mamen González, asistió ayer por la mañana a varios de los espectáculos de un festival que califica de “alternativa imprescindible para el desarrollo de la cultura”. La responsable valora el “trabajo excepcional” que realizan los organizadores para sacar adelante un Gaire que “cada año va en aumento”.

“Veníamos antes de tener hijos y ahora son ellos los que tiran de nosotros”

El Gaire gusta a público de todas las edades y muchos niños de diferentes pueblos de la provincia de Teruel han crecido con él. El Festival Internacional e las Artes Escénicas de Pancrudo ha servido familiarizar a las nuevas generaciones con los espectáculos de calidad de teatro, circo, danza o títeres, y mostrarles que los pueblos tienen mucho que decir cuando se habla de cultura.

Jaime es de Calanda y es un asiduo del Gaire por “el ambiente de festival” que allí hay. También se siente orgulloso de que la provincia cuente con un evento así: “Ya que los de la organización se lo curran al menos que vean que colaboramos y hacemos pueblo, que somos Teruel”, recalca. En los inicios del festival acudía junto a su pareja a vivir el Gaire sobre todo de noche. Ahora, ya con niños, lo disfruta de otra manera.

También Rocío, que es de Cuevas de Almudén, llegó al Gaire sin hijos y los suyos están creciendo con él. “La organización piensa en un público de todas las edades y familiar, disfrutamos todos. Ojalá perdure”, dice. Pasó el día con amigos llegados desde Monreal del Campo y Escucha, todos ellos fieles a la muestra de artes escénicas más importante de la provincia.

Los artistas de Kolektiv Lapso, durante sus acrobacias sobre tablas

Carmela, de 6 años y de Teruel, decía que ayer era su primera vez en el Gaire, algo que corrigieron sus acompañantes: “Ya habías estado, lo que pasa es que no te acuerdas”. Pero eso no volverá a ocurrir, asegura la niña, que estaba encantada con toda la actividad de ayer.

Teresa y Raúl son otros de los fijos de Pancrudo. “Vinimos la segunda edición y ya no hemos faltado”, relata la mujer. En esa primera ocasión no tenían hijos, pero éstos se estrenaron en el Gaire con apenas nueve meses y ahora son los que tiran del resto. La pareja vive en Castellón -pero con raíces turolenses– y tienen dos horas de camino para llegar hasta el Altiplano. Un viaje que no se hace largo porque lo que les espera en el destino es un fin de semana de tienda de campaña, danza, teatro, títeres y circo.

María Jesús y Laura compartían mesa ayer en la calle. Se estaban comiendo un bocadillo pese a que tienen casa en Pancrudo porque “hay que colaborar”. Antes lo hacían ayudando en el montaje, pero ahora han dejado paso a los más jóvenes, según ellas mismas dicen. El festival les llena de orgullo porque, aseguran, “toda la vida hemos hecho el gaire, pero ahora le hemos dado nombre”.

Gaire y Pancrudo son ya dos palabras inseparables y los vecinos agradecen que el pueblo se llene de gente ansiosa de cultura. Eso sí, advierten que allí no tiene término medio en cuestiones meteorológicas: “Ahora nos estamos asando, pero esta noche sacaremos el forro polar”, vaticinaba a las tres de la tarde Laura.